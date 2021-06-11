Боец Евлоев победил Давуду на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/7639c342-cbf5-11eb-a5ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Мовсар Евлоев (15-0), выступающий в полулёгком весе, победил единогласным решением судей канадца Хакима Давуду (12-2-1) на турнире UFC в Глендейле (США).

Евлоев подавил своего соперника за счёт постоянного давления и позиционного контроля в первых двух раундах боя. Находясь за спиной, россиянин обрушил на своего соперника град ударов и пытался завершить бой удушающими приёмами. В то же время активная работа ослабила Мовсара к последнему раунду, в котором Давуду лучше смотрелся в стойке и смог потрясти оппонента ударами с левой. Евлоев забрал концовку боя за счёт тейкдауна. Все судьи отдали ему победу со счётом 29:27.

Как сообщалось ранее, российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), входивший в десятку лучших легковесов организации, Забит Магомедшарипов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из больничной палаты.