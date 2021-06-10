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Магомедшарипов попал в больницу в ожидании операции

08:51, 11 июня 2021
Забит Магомедшарипов Забит Магомедшарипов Фото: zabit_magomedsharipov/instagam.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), входивший в десятку лучших легковесов организации, Забит Магомедшарипов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из больничной палаты.

Не всегда получается, как мы планируем. В последний момент операцию пришлось отложить. На всё воля Аллаха, — написал спортсмен.

Именно проблемы со здоровьем не позволяли ему вернуться в октагон в последнее время, привели к исключению из рейтинга и вообще поставили под сомнения его возможность продолжить карьеру.

Магомедшарипов провёл свой последний поединок в ноябре 2019 года на турнире в Москве, где победил решением судей американца Келвина Каттара.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов отреагировал на исключение из рейтинга полулегковесов UFC.

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