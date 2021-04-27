Магомедшарипов отреагировал на исключение из рейтинга UFC

https://static.news.ru/photo/02c0ad8e-a730-11eb-abb4-96000091f725_660.jpg Забит Магомедшарипов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов отреагировал на исключение из рейтинга полулегковесов UFC. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

Как вам утренние новости? — написал он.

Об исключении Магомедшарипова из топ-15 рейтинга стало известно 26 апреля. Причина — отсутствие активности. Последний бой 30-летний россиянин провёл 9 ноября 2019 года с Кевлином Каттаром в Москве и победил единогласным решением судей.

17 марта чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг рассказал, как на тренировке его нокаутировал Магомедшарипов.