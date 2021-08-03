Три единицы Евлоева: что значат цифры для нового героя российской борьбы

Российский борец полутяжёлого веса, двукратный чемпион мира Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в принципиальной схватке с самым тяжёлым соперником в своей карьере, легендарным армянским борцом Артуром Алексаняном. Рассказываем путь к успеху и необычные факты о представителе одной из самых известных ингушских фамилий.

Свержение титана

Пять лет назад армянин Артур Алексанян по прозвищу Белый Медведь проехал катком по всем соперникам на олимпийском турнире. Много лет он считался титаном полутяжёлого веса греко-римской борьбы и с 2012 по 2017 год не проиграл ни одного турнира. В последние годы у него появился достойный оппонент из Ингушетии Муса Евлоев. В первой их схватке в Париже выиграл армянин, после чего Евлоев перестал бриться наголо, считая, что это не приносит ему удачу. Вторая их встреча в 2019 году в Казахстане сорвалась из-за травмы Алексаняна, но Евлоев уже тогда завоевал второе золото чемпионатов мира. С тех пор он не проиграл ни одной схватки и сам стал титаном, как его именитый соперник.

Мечтал Муса и об олимпийском золоте, но не просто хотел завоевать его, а непременно взяв реванш у самого сложного и принципиального соперника в карьере. Его мечта сбылась в финале, где Алексанян сражался как лев, крутился ужом в партере, но так и не смог противостоять напору нового короля полутяжёлого веса. То поражение в 2017 году сделало Мусу более сильным, разносторонним, а главное — психологически устойчивым борцом, которого уже ничего не могло сбить с толку. Алексанян был повержен уже в первой половине схватки и больше ничего не смог противопоставить своему визави.

Артур Алексанян (Армения) и Муса Евлоев (ОКР) (слева направо) во время финального поединка Станислав Красильников/ТАСС

Несостоявшийся боксёр и успешный борец

Возможно, Муса мог бы попробовать свои силы в ММА, как его знаменитый земляк и однофамилец Мовсар Евлоев. Дело в том, что в детстве он, будучи младшим из четырёх детей в семье, ходил в секцию бокса вместе со старшим братом Исой, а когда она закрылась, не хотел терять связи с единоборствами. В итоге родителям пришлось отдать его в греко-римскую борьбу, где первые успехи пришли к нему ещё в юные годы после переезда уже в Калининград.

В детстве Муса был пухленьким парнишкой, а потому занятия спорта он рассматривал сначала, чтобы набрать хорошую форму, но быстро вошёл во вкус. Отличительной чертой Мусы, по словам тренеров, всегда были неуступчивость и стремление только к одному месту — первому. Любое поражение он переживал очень остро, делал из него выводы и старался в следующий раз исправить ошибки. Брат Иса и сейчас помогает Мусе готовиться к соревнованиям, так как Евлоев-младший не любит, чтобы это делал посторонний: завязывает шнурки, настраивает на схватки, приносит чай.

До сих пор, даже находясь во взрослой сборной России, Муса поддерживает отношения со своим первым тренером Владимиром Хромовым, который и раскрыл его чемпионский характер. Благодаря этому ту победу могут считать своей сразу два российских региона: Ингушетия и Калининградская область. Поддержку борцу в разное время оказывали и главы обоих субъектов Федерации, а тогдашний глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров после первой победы на чемпионате Европы подарил ему автомобиль.

Kadir Caliskan, via www.imago-images.de/Global Look Press

111 — это значит Евлоев

Род Евлоевых (по-вайнахски тейп) считается одним из самых авторитетных в республике. Носители этой фамилии все считаются родственниками, поддерживают отношения друг с другом и несут друг за друга ответ. Среди носителей этой известной фамилии — лучший ингушский боец ММА Мовсар Евлоев, который был чемпионом M-1 Challenge в России, а сейчас успешно выступает в UFC и не знает поражений. Муса следит за успехами однофамильца, называет его братом и поздравляет со всеми победами.

Отличительная черта Евлоевых — это три цифры 111. В Ингушетии все представители этого тейпа ездят на автомобилях с такими номерами, поэтому если вы видите машину с тремя единицами, значит она принадлежит кому-то из Евлоевых. Именно такой номер и получил Муса в подарок от главы республики, а сейчас три единицы стали обозначать для него не только фамилию, но и титулы.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ездит на «Ролс-Ройсе» с номером 1111 (в Белоруссии используются четыре цифры), что символизирует его четыре победы на Олимпийских играх. У Евлоева три единицы теперь обозначают не только принадлежность к именитому роду, но и три победы, когда он становился лучшим в мире. В 2018 и 2019 годах Муса побеждал на чемпионатах мира, а в 2021-м в Японии он исполнил свою олимпийскую мечту.