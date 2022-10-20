«В Дагестане только Путин популярнее Хабиба»: Кормье о Нурмагомедове Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье назвал Хабиба Нурмагомедова и Владимира Путина самыми популярными людьми в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью MMA.Metaratings.ru назвал двух самых популярных людей в Дагестане. Кормье является другом и бывшим одноклубником российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб — самый популярный человек в России! Возможно, за все время. У вас в Дагестане самые известные люди — это ваш президент и сразу следом за ним Хабиб. Он настоящая суперзвезда! И знаете, он заслуживает абсолютно всего, что у него есть. Потому что он не просто замечательный боец, он еще и замечательный человек, — сказал Кормье.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020 года на UFC 254. В активе 34-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе с 2018 по 2020 годы, три раза защитив свой титул.

16 августа Хабиба Нурмагомедова отказались включать в топ-5 бойцов в истории UFC. Соответствующее мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт. Солидарность с ним выразил российский боец смешанного стиля Иван Штырков, выступающий в лиге RCC.