Хабиба Нурмагомедова отказались включать в топ-5 бойцов в истории UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) не входит в пятерку лучших бойцов в истории организации. Такое мнение высказал российский боец смешанного стиля Иван Штырков, выступающий в российской лиге RCC. Он согласился с главой UFC Дэйной Уайтом, который не включил Нурмагомедова в топ-5, передает Metaratings.ru.

Безусловно, Хабиб — один из лучших бойцов, но в топ-5 всех времен... Не могу сказать, что Нурмагомедов сделал что-то невозможное. Например, у Джона Джонса есть одиннадцать успешных защит. Как минимум по этому критерию Хабиба можно не включать. Есть бойцы, которые в различных аспектах были лучше, чем Нурмагомедов, и сделали что-то более выдающееся, — сказал Штырков.

Он добавил, что если Уайт и хотел мотивировать Нурмагомедова вернуться в октагон своим заявлением, то у него это вряд ли получится, так как у Хабиба достаточно денег и может не хватать мотивации для очередных боев и связанных с ними весогонок.

1 июля Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC. Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе (США).

Последний бой в своей карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гейтжи, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он также одержал 13 побед в 13 боях в рамках UFC.