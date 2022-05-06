Россиянин Байсангуров проведёт бой с экс-чемпионом мира Хусейн Байсангуров проведёт бой с Диего Чавесом в Москве

Хусейн Байсангуров / Фото allboxing.ru

Российский боксёр первого среднего веса Хусейн Байсангуров проведёт бой в Москве 17 июня. Как стало известно NEWS.ru, его соперником станет аргентинец Диего Габриэль Чавес, об этом рассказал промоутер Зяки Юнисов.

Проведение поединка планируется в концертном зале «Мир».

27-летний Байсангуров одержал 20 побед при одном поражении на профессиональном ринге. В крайнем поединке он нокаутировал армянина Манука Диланяна. На счету 36-летнего Чавеса 28 побед, восемь поражений и одна ничья. В декабре прошлого года он приезжал в Россию и уступил единогласным решением судей Сергею Воробьёву. Чавес — бывший временный чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе.

В марте Байсангуров, долгое время проживавший на Украине, в разговоре с NEWS.ru сообщил, что хотел бы вернуться в Киев после завершения спецоперации российских войск. Он отметил, что с этой страной у него связаны только хорошие воспоминания.