Байсангуров нокаутировал Диланяна, Кудухов победил Вишева

В Москве прошёл боксёрский вечер под названием «Короли Нокаутов 7». Главным событием этого турнира стала встреча российского боксёра Хусейна Байсангурова и армянина Манука Диланяна. Бой завершился победой представителя России, который нокаутировал соперника во втором раунде.

Уже в первом раунде Байсангуров дважды отправил Диланяна в нокдаун, но армянский боксёр сумел продолжить встречу. Во втором раунде Манук вновь оказался на настиле ринга. Он сумел подняться, но угол снял своего спортсмена с поединка, а Байсангуров одержал победу техническим нокаутом.

Это был напряжённый бой. Соперник наносил сильные удары, и мне необходимо было их терпеть. Тренер увидел ошибки в моих действиях. Сейчас вернёмся в зал и будем над ними работать, — сказал Байсангуров журналистам после встречи.

Кроме того, в рамках этого вечера свою шестую победу в карьере на профессиональном ринге одержал многократный призёр чемпионатов России в тяжёлом весе Виталий Кудухов. Представитель Владикавказа по итогам восьми раундов победил петербуржца Владислава Вишева, который потерпел первое поражение в карьере.

Перед поединком Байсангуров, долгое время проживавший на Украине, в разговоре с NEWS.ru сообщил, что хотел бы вернуться в Киев после завершения спецоперации российских войск. Он отметил, что с этой страной у него связаны только хорошие воспоминания.