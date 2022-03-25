Российский боксёр Байсангуров: хочу вернуться в Киев, когда всё наладится

Российский боксёр Хусейн Байсангуров, долгое время проживавший на Украине, в разговоре с NEWS.ru сообщил, что хотел бы вернуться в Киев после завершения спецоперации российских войск. Он отметил, что с этой страной у него связаны только хорошие воспоминания.

Мы с Хасаном (брат Хусейна. — NEWS.ru) покинули Украину в декабре. Взяли только обычные сумки, потому что отправлялись на каникулы. Дай бог, чтобы всё закончилось. Я долго прожил на Украине и желаю украинцам мирного неба. Могу рассказать только хорошие вещи. Надеюсь, что всё наладится и я буду там жить. У были нас большие планы с компанией K2 и Александром Красюком. Мы могли выступить на андеркарде у Александра Усика, — сказал Байсангуров.

Кроме того, российский боксёр отметил, что никто не конфисковал его собственность в Киеве. За состоянием квартиры и автомобиля следит сосед спортсмена, с которым Хусейн регулярно созванивается.

Мы на связи с соседом. У нас всё нормально. Наша квартира в центре Киева, а машина Хасана стоит во дворе. С этим всё в порядке, но главное, чтобы люди были целы, — подытожил Хусейн.

27 марта Хусейн Байсангуров проведёт бой в Москве с армянином Мануком Диланяном.

Ранее глава Министерства спорта и молодёжи Украины Вадим Гутцайт сообщил, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик вернулся к тренировкам. Политик отметил, что победа украинца в предстоящем поединке будет иметь большую роль для его страны.