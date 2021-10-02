Побороли и избили: сестра Шевченко разгромно уступила молодой сопернице

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC серии Fight Night, где двое бойцов русского происхождения Антонина Шевченко и Миша Циркунов потерпели поражения, муж российского бойца Яны Куницкой одержал первую в карьере победы за четыре боя над соотечественником, который приезжал в Россию тренироваться, а соглавный бой оказался несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами. Подводим главные итоги турнира.

Битва бразильцев с русским следом

Двое бразильцев, встретившихся в главном поединке, имеют непосредственное отношение к России. Тьяго Сантос женился на коллеге из России Яне Куницкой, а Джони Уокер до пандемии жил в нашей стране несколько месяцев и тренировался с российскими бойцами. Его преимущество в габаритах бросалось в глаза в первом раунде, который он забрал, умело пользуясь антропометрическим преимуществом и атакуя с дистанции. Постепенно Сантос приноровился к стилю соперника и научился сокращать дистанцию и доставать его мощными ударами.

Последующие раунды получились очень близкими, но в большинстве из них Сантос получал небольшой перевес именно за счёт ударной мощи. Так в решающей пятиминутке он жёстко встретил соперника левым кроссом, а затем достал в концовке хай-киком, что и предопределило его победу судейским решением, хотя по общему числу значимых ударов за бой лучше был Уокер. Поединок почти полностью прошёл без борьбы, если не считать неудачную попытку Сантоса перевести бой в партер в начале второго раунда.

Сантос спасся от увольнения

Положение избранника Куницкой в этом бою было действительно критическим, и он не имел права на проигрыш. Дело в том, что после блестящего и близкого боя за титул с Джоном Джонсом Тьяго получил серьёзную травму колена и долго восстанавливался, а в последующих боях выглядел неважно и потерпел ещё два поражения от Гловера Тейшейры и Александра Ракича. Нынешний бой был для него последним по контракту с UFC, а в случае четырёх поражений кряду была велика вероятность его увольнения. Именно поэтому Сантос, почувствовав облегчение от победы, первым делом по окончании боя попросил Дэйну Уайта продлить с ним контракт.

Нокдаун от удара головой

Завершение соглавного поединка в среднем весе получилось курьёзным. В первом раунде Кевин Холланд и Кайл Докос жёстко столкнулись головами, после чего темнокожий боец оказался в нокдауне и рухнул на настил октагона. Докос воспользовался его потрясением, прошёл за спину и завершил бой удушающим приёмом, однако после того как в ситуации разобрался рефери Дэн Мираглиотта, он признал бой несостоявшимся. Не исключено, что теперь эти двое проведут реванш на одном из следующих турниров, когда Холланд окончательно восстановится.

Дебют в среднем весе Циркунову не удался

Живущий в Канаде русский латвиец Миша Циркунов ещё несколько лет назад входил в число самых перспективных полутяжей UFC и душил Никиту Крылова и Иона Куцелабу. С тех пор он выиграл лишь два из семи боёв, а после мартовского поражения от Райана Спэнна решил перебраться в средний вес. Решение это вполне логичное, так как даже фоне середняка дивизиона поляка Кшиштофа Йотко Миша не выглядел крупным бойцом. Поединок получился крайне упорным, изобиловал клинчами, а соперники также несколько раз переводили друг друга в партер. Решающий раунд оказался за поляком, которому и отдали победу раздельным решением судей, а Циркунов оказался под угрозой увольнения из организации.

Шевченко-старшую снова подвела борьба

Антонина Шевченко досрочно уступила молодой и перспективной австралийке Кейси О'Нил и впервые в карьере потерпела второе поражение подряд. До этого в UFC она строго чередовала победы с проигрышами. Начало поединка сложилось для Антонины неплохо. В стойке она была точнее соперницы и грамотно контратаковала, а когда та попыталась стянуть её на землю, перехватила инициативу и нанесла несколько ударов из бокового контроля, чем заслужила похвалу от находящейся в углу сестры. Но на этом успехи Шевченко-старшей и закончились.

Уже в конце первого раунда она позволила перевести себя в партер сопернице и напропускала ударов сверху, а во второй пятиминутке и вовсе выглядела беспомощно в борьбе. О'Нил легко провела примитивный тейкдаун, прошла за спину и затем села в маунт. Антонина мужественно выдерживала град ударов сверху и не была потрясена, однако рефери несколько раз предупреждал её о пассивности защиты, а незадолго до конца второго раунда остановил бой после серии безответных ударов. В отличие от универсальной Валентины её старшая сестра пока не может добиться прогресса в борьбе, из-за чего и проигрывает во многих поединках, а очередная встреча с базовым борцом и вовсе обернулась для неё кошмаром.