Боец UFC: моя шутка про беременность разозлила многих

Лучшая девушка-боец из России Яна Куницкая 20 февраля в Лас-Вегасе проведёт бой с бразильянкой Кетлин Виейрой. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о подготовке к предстоящему поединку, поддержке мужа и топового полутяжа Тьягу Сантоса, его благотворительной деятельности, шутке о беременности и самом серьёзном испытании в своей карьере.

«Поддержка мужа помогает, но эмоции сильно мешают»

— Начать хотелось бы с главного события прошедшего уик-энда — боя Конора и Порье. Вы тренировались с Дастином в АТТ — его грамотная тактическая подготовка и исход боя стали для вас сюрпризом?



— Мы тренируемся в одном зале, но пересекаемся редко. Тут в основном у всех индивидуальная работа в разное время. Поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу. Я не видела, над чем работал Дастин.

— Вы видите его долгоиграющим чемпионом в лёгком весе, каким был Хабиб?



— У нас такой непредсказуемый спорт, сложно делать какие-либо прогнозы. Всё, конечно, возможно.

— Ждёте возвращения в октагон Хабиба и Макгрегора и найдёт ли ирландец мотивацию после такого нокаута?



— Я не особо слежу за боями сейчас, только за своим весом и за дивизионом Тьягу. Остальные бои, конечно, тоже смотрю, но не могу сказать, что я особенно жду кого-то и слежу за кем-то.

— Как проходит ваша подготовка к бою с Кетлин Виейрой? Перенос поединка не отразился на ваших планах?

yanamma/vk.com yanamma/vk.com



— Подготовка проходит отлично. Мне очень нравится подход к тренировкам в American Top Team. Чувствую себя замечательно.

— Вы спарринговали с Кейлой Харрисон? Как оцените её силу и перспективы прийти в UFC и покорить полулёгкий дивизион?



— Там полноценного дивизиона по сути и нет. Если ей туда переходить, то только ради поединка с Амандой Нуньес. А она тоже, к слову, тут тренируется, и с Кейлой в том числе. Так что не думаю, что это ей интересно. У неё замечательный контракт с PFL, не думаю, что она ещё где-то сможет столько зарабатывать.

— Что можете сказать о своей сопернице и её сильных сторонах?



— Она хорошо развита физически, отлично чувствует соперницу, имеет тайминг под броски и очень терпеливая.

— Тьягу в ближайшее время также предстоит поединок. Вам морально легче, когда обоим предстоит подготовка к бою?



— Готовиться легче, но вот биться в один день мы бы точно не смогли. Слишком много эмоций это вызывает. Поэтому когда бои просто близко, то это очень удобно.

— Насколько его поддержка помогает вам в профессиональном плане? В чём вы стали сильнее рядом с ним?



— С одной стороны, помогает, конечно, с другой стороны, иногда эмоции сильно мешают.

«Когда любимый человек бьётся, переживаешь больше, чем за себя»

— Тьягу рассказывал в интервью, что вы помогали ему восстанавливаться после травмы и он был впечатлён вашим терпением и бойцовским характером. Какие качества вас привлекли в нём?



— Его забота, ответственность и совпадающие с моими планы на дальнейшую жизнь.

— Кому принадлежит идея шутки о вашей беременности и как на это отреагировали фанаты?



— Эта идея принадлежит мне. Реакция на неё получилась двоякая. Кто-то посмеялся, а кто-то стал обвинять в том, что многим не удаётся забеременеть, а мы шутим тут этим.

— В декабре он сделал вам предложение. Уже определились со сроками и местом свадьбы?



— Он сделал мне предложение в Аризоне, во время нашего путешествия. А по приезде во Флориду мы расписались.

— Я читал, что Тьягу открыл благотворительную организацию, которая помогает ребятам из бедных семей заниматься ММА. Можете рассказать подробнее об этом проекте?



— Да, этот социальный проект уже работает много лет. Его зал находится рядом с одной из опаснейших фавел (Город Ангелов), а он сам там вырос. Поэтому решил дать возможность детям из бедных семей реализовать себя в смешанных единоборствах. В зале дети могут бесплатно тренироваться, получать экипировку, подарки, сладости.

— Вы больше переживаете перед своими поединками или когда ему предстоит бой? Насколько сложно быть угловым близкого человека и подсказывать во время боя?



— Однозначно больше переживаешь, когда твой любимый человек выступает. Тьягу так вообще с ума сходит во время моих поединков. Могу сказать, что находиться в его углу — это было одним из самых сложных испытаний для меня.

— Какая ваша главная спортивная цель в ближайшее время: бой с определённой соперницей, сражение за титул или что-то другое?



— Пока цель: просто продолжать выступать и продвигаться в рейтинге. Далеко я не заглядываю.

— Вас называют лучшей девушкой-бойцом из России. А кого бы вы выделили среди коллег-соотечественниц?



— У нас, к сожалению, очень мало девушек выступает на высоком уровне. Из тех, кого я знаю, это, наверно, только Марина Мохнаткина. Больше даже и не вспомню никого, если говорить именно о россиянках.