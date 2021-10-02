Антонина Шевченко проиграла О'Нил техническим нокаутом на турнире UFC

Боец наилегчайшего веса Антонина Шевченко (9-4), представляющая Перу и Киргизию, потерпела поражение техническим нокаутом во втором раунде от небитой австралийки Кейси О'Нил (8-0).

Непобеждённая О'Нил сразу пошла вперёд, а Антонина старалась встречать её в контратаках. Австралийка попыталась затащить её в партер, но проиграла позицию на земле и пропустила несколько ударов из бокового контроля, прежде чем сумела вернуть бой в стойку. Концовку раунда уже за счёт перевода в партер забрала О'Нил.

Во втором раунде австралийка снова затащила соперницу партер и сначала забрала спину, а затем вошла в маунт, откуда нанесла Антонине урон жёсткими ударами локтями и с обеих рук. Рефери остановил бой за 15 секунд до гонга.

Как сообщалось ранее, боец UFC Антонина Шевченко рассказала о желании стать профессиональным пилотом после завершения карьеры. Для этого она окончила лётные курсы, получила коммерческую лицензию и сейчас управляет личным самолётом в свободное от тренировок время.