Боец UFC Антонина Шевченко заявила о намерении стать пилотом

Представляющая Перу боец UFC Антонина Шевченко рассказала о желании стать профессиональным пилотом после завершения карьеры. Для этого она окончила лётные курсы, получила коммерческую лицензию и сейчас управляет личным самолётом в свободное от тренировок время.
Я очень давно хотела этого, с самого детства. Мой дедушка служил в авиационных войсках, но был не пилотом, а механиком радиолокационных станций. В Америке очень сильно развита малая авиация, как нигде в мире. Когда мы переехали в Лас-Вегас, обнаружили, что здесь много школ, где можно учиться, частных инструкторов и возможностей купить самолёт, поставить его на какую-то парковку и содержать. Поэтому здесь я решила осуществить свою мечту, — рассказала Шевченко NEWS.ru.
Также боец отметила, что совершенствует свои лётные навыки.
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