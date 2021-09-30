Боец UFC Антонина Шевченко заявила о намерении стать пилотом

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Боец Ultimate FIghting Championship (UFC) Антонина Шевченко, сестра чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, прокомментировала NEWS.ru возможность поединка между мужчиной и женщиной по правилам ММА, а также участие спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях.

Я не знаю, чем руководствовались, допуская их до женских соревнований. Надеюсь, что у нас в UFC такого не будет и не придётся с этим сталкиваться, — рассказала Шевченко. В сентябре...