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Боец UFC Антонина Шевченко заявила о намерении стать пилотом

13:31, 30 сентября 2021
Боец UFC Антонина Шевченко заявила о намерении стать пилотом Антонина Шевченко Фото: antoninamuaythai/vk.com
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Представляющая Перу боец UFC Антонина Шевченко рассказала о желании стать профессиональным пилотом после завершения карьеры. Для этого она окончила лётные курсы, получила коммерческую лицензию и сейчас управляет личным самолётом в свободное от тренировок время.

Я очень давно хотела этого, с самого детства. Мой дедушка служил в авиационных войсках, но был не пилотом, а механиком радиолокационных станций. В Америке очень сильно развита малая авиация, как нигде в мире. Когда мы переехали в Лас-Вегас, обнаружили, что здесь много школ, где можно учиться, частных инструкторов и возможностей купить самолёт, поставить его на какую-то парковку и содержать. Поэтому здесь я решила осуществить свою мечту, — рассказала Шевченко NEWS.ru.

Также боец отметила, что совершенствует свои лётные навыки.

Полностью интервью с Шевченко читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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