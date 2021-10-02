Сантос победил Уокера в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC), в главном поединке которого в полутяжёлом весе бразильский полутяжеловес Тьяго Сантос (22-9) победил единогласным решением судей соотечественника Джонни Уокера (18-6).

Соперники начали бой с разведки, обмениваясь одиночными ударами с дистанции и лоу-киками, где лучше смотрелся Уокер. Во втором раунде Сантос решил обострить ход боя и сначала попытался провести тейкдаун, а затем пошёл в жёсткий размен. Уокер явно остерегался соперника и старался держать его на дистанции, избегая обострений. Сантос пару раз жёстко попал ногой по печени, но не смог развить успех. В третьем раунде он также был чуть точнее в неторопливом обмене ударами.

Чемпионские раунды не изменили рисунка боя, но Уокер стал успешнее пользовать антропометрическим преимуществом, когда Сантос застаивался. Но при этом он сумел взорваться пару раз в концовке четвёртого раунда. Заключительная пятиминутка запомнилась жёстким попаданием Сантоса с правой и хорошим хай-киком. Судьба практически равного боя оказалась полностью в руках судей, которые отдали победу Сантосу со счётом 48:47.

Соглавный поединок вечера в среднем весе между американцами Кевином Холландом и Кайлом Докосом признан несостоявшимся.

Как сообщалось ранее, боец наилегчайшего веса Антонина Шевченко, представляющая Перу и Киргизию, потерпела поражение техническим нокаутом во втором раунде от небитой австралийки Кейси О'Нил.