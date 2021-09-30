«В спаррингах Валя бьётся с мужчинами в полную силу, но я против этого боя»

Боец UFC Антонина Шевченко в предстоящий уик-энд проведёт очередной поединок против непобеждённой австралийки Кейси О'Нил. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала об очередной успешной защите чемпионского титула сестрой Валентиной, тренировках и возможных поединках с мужчинами, отношении к трансгендерам в ММА, а также о занятиях стрельбой и желании стать профессиональным пилотом после окончания карьеры.

«Восхищаюсь, как Валя видит картину боя и деклассирует соперниц»

— Как вы оцените прошедший в эти выходные бой Валентины с Лорен Мёрфи? Насколько успешно ей удалось воплотить в жизнь план на бой?



— Конечно, это отличный результат. Она не торопилась, придерживалась без всякой спешки своей стратегии, рассмотрела хорошо соперницу и когда было надо, попала, наказала её и закончила бой. Это было прекрасное выступление.

— Поначалу казалось, что она не стремится к досрочному завершению боя, но как только сумела потрясти соперницу, просто разгромила её.



— Конечно, если ты будешь чересчур стремиться завершить бой досрочно, то можешь сделать что-то неправильно и нарушить свою тактику боя. Претендент на титул — это априори серьёзный соперник, а не просто человек, который вышел в октагон и которого можно прикончить двумя ударами. Её соперница действительно подходила с уверенностью и готовностью выиграть. После боя она написала, что у неё была тактика на бой, но ничего не получилось из неё выполнить. Умение Вали шаг за шагом деклассировать соперницу вновь сработало. Лорен пыталась что-то сделать, но она ей не давала шанса нигде. Постепенно от связки к связке соперница начала терять уверенность и поняла, что ничего сделать уже не сможет. Поэтому я восхищаюсь Валентиной и тем, как она видит картину боя и умно её оценивает.

Валентина Шевченко vk.com/valentinamuaythai

— В наилегчайшем дивизионе вы видите хоть одну достойную соперницу, которая могла бы с ней конкурировать на равных?



— Конечно, нет, потому что она выиграла уже у всех девушек из топа дивизиона. Может быть, ей теперь предстоит посоперничать с теми, кто только поднимается на вершину дивизиона, такими спортсменками, как Алекса Грассо. Но они тоже то выигрывают, то проигрывают, а явного фаворита, который бы наделал много шума и дошёл до Валентины, сейчас нет. Джессика Андраде говорила, что она в первом бою была немного ошарашена тактикой Вали, решившей с ней бороться, что стало фактором неожиданности, к которому она будет готова в следующем бою. Но мне кажется, что следующий бой закончится точно так же. Валя в этом дивизионе явно вне конкуренции.

— Так, может, ей уже пора провести третий бой с Амандой Нуньес за титул в легчайшем весе и попытаться стать мультичемпионкой? Как оцените вероятность такого события в ближайший год?



— В этом году вряд ли, но, в принципе, Валя открыта к этому бою. Её много спрашивали об этом на пресс-конференции, и она согласна. В целом она чувствует себя комфортно в весе до 57 кг, а 61 кг — большой для неё вес, в котором ей уже не так удобно. Ей этот вес несвойственен и неорганичен. Есть сложности с организацией этого поединка из-за разницы в весе, но если будет предложение и UFC захочет сделать такой бой, она готова.

— Вы оказались в UFC, когда Валентина стала уже топовым бойцом, а потому многие вас воспринимают именно как сестру чемпионки. Вас не задевает то, что вы находитесь в её тени?



— Здесь нет никакой тени. Единоборства — это индивидуальный вид спорта. Я не проигрываю постоянно Валентине, и её успехи никак не мешают моей карьере. Глупо рассматривать мою карьеру через сестру. Всё зависит только от меня, а Валентина здесь вообще ни при чём. У неё своя дорога, у меня своя. То, что нас постоянно сравнивают как сестёр, это нормально. То же самое и с братьями, занимающимися единоборствами. Это неизбежно. Если бы я на своём пути выиграла те бои, которые должна была выиграть, то была бы уже на первых строчках рейтинга и никакой бы тени сестры не было бы и в помине. Всё здесь в моих руках.

— Однажды вы проводили бои с сестрой в один вечер и обе выиграли. Что чувствовали в тот момент, когда переживаешь не только за себя, но и за близкого человека, и кто за кого больше волновался?



— Это был классный турнир и двойная радость, потому что мы обе выиграли. Так как мы в спорте много лет, прекрасно понимаем, что наше волнение друг другу не поможет, а только помешает, поэтому каждая из нас волновалась за себя и делала свою работу в этот вечер. Конечно, потом мы порадовались друг за друга.

«Надеюсь, трансгендеров не будет в UFC»

— Вы обе занимаетесь единоборствами с детства и постоянно спаррингуете друг с другом. Это не надоедает?



— Нет, каждый раз этот процесс проходит по-разному. Мы очень много работаем друг с другом в отработках технических действий и спаррингах, но при этом у нас много разных спарринг-партнёров. Поэтому процесс не надоедает. Мы много работаем с парнями из разных стилей в зависимости от соперников. Вале я бы не очень помогла как спарринг-партнёр в подготовке к бою с Джессикой Андраде, потому что я высокая и больше работаю на дистанции, а ей был нужен крепкий сбитый небольшой парень, который бы мог работать в её стиле. Поэтому в той подготовке она больше работала с другими спарринг-партнёрами. Каждый раз мы готовимся по-разному, и поэтому мы не устаём друг от друга.

— Вы говорите о спарринг-партнёрах-парнях. Их проще найти, чем девушек такого уровня?



— Девушек тоже мы приглашаем, но парней-бойцов просто больше.

— Недавно вы тренировались с Брэндоном Морено. Какое впечатление оставил новоиспечённый чемпион UFC?



— Мы с ним провели тяжёлые, но очень классные тренировки. Он молодец и отрабатывал на столько, на сколько нужно, то есть давал в спаррингах такую нагрузку, чтобы мне было тяжело, но при этом не травмируя меня. Он не давал нам отдыхать даже в ходе обычной тренировки. За тренировку в паре с Брэндоном я теряла намного больше веса, чем обычно.

— Его предшественник Генри Сехудо в шутку вызывал на бой девушек — и Валентину, и Аманду Нуньес — и хотел стать первым межгендерным чемпионом. Как вы относитесь к возможности поединков с мужчинами лучших женщин-бойцов?



— Я считаю, что это допустимо только на тренировке. Такое иногда и происходит, когда идут серьёзные спарринги в полную силу между девушкой и парнем. Мне не нравится мысль о проведении официальных соревнований между мужчиной и женщиной.

— А как вы относитесь к тому, что в Америке в женских соревнованиях стали выступать трансгендеры? Если человек родился мужчиной, у него же всё равно останется преимущество, сколько бы женских гормонов он ни принял?



— Трудно сказать. Я не знаю, чем руководствовались, допуская их до женских соревнований. Надеюсь, что у нас в UFC такого не будет и не придётся с этим сталкиваться.

«После окончания карьеры хочу стать профессиональным пилотом»

— В эти выходные вы дерётесь с перспективной американкой Кейси О'Нил. В чём видите для себя угрозу от этой соперницы?



— С ней всё понятно, потому что последние два поединка в UFC она провела примерно одинаково: работала у сетки, переводила соперницу в партер и дальше занимала доминирующую позицию и заканчивала либо удушающим и болевым приёмом, либо добивала соперницу до технического нокаута. То есть её задача — бросить и начать работать в партере. Все поединки она проводила примерно в таком стиле.

— Вам приходилось больше уделять внимания борьбе и защите от борьбы в ходе подготовки?



— В этом тренировочном лагере и вообще всё последнее время я много внимания уделяю борьбе и работе в партере. Стараюсь закрыть все дыры в своей технике, которыми могут воспользоваться соперницы, поэтому борьба и грепплинг сейчас в приоритете.

— Ваша карьера в UFC напоминает зебру: победы строго чередуются с поражениями. Чего не хватает, чтобы закрепить успех и одержать две победы подряд?



— Чего-то не хватало в этих трёх боях. За столько лет в единоборствах к каждому бою подходишь по-разному, а всё равно что-то не получается. Смешанные единоборства — такой вид спорта, что каждый раз стоит ждать каких-то сюрпризов. Я считаю, что, как и любой другой боец, я должна в этой ситуации продолжать тренироваться и продолжать совершенствовать себя в этом деле, искать свою манеру боя и обретать уверенность внутри октагона.

— Вы с сестрой также увлекаетесь стрельбой и даже соревновались в ней на высоком уровне. У вас есть там особое соперничество, и кто чаще побеждает?



— Нормальное здоровое соперничество у нас присутствует, особенно в стрельбе. Это такой вид спорта, где ты работаешь на результат и соперничество никогда не принесёт вреда. Конечно, мы в ходе тренировочного процесса устраиваем мини-соревнования по стрельбе. Валя очень хорошо стреляет, но я в Перу стала чемпионкой страны по стрельбе из пистолета. В наших противостояниях успех больше зависит от того, кто в данный момент лучше натренирован, потому что когда готовишься к бою, ты меньше посвящаешь времени стрельбе, а этот навык надо поддерживать постоянно.

— Пару лет назад вы закончили лётные курсы и теперь можете водить свой самолёт. Насколько с тех пор вы улучшили навыки пилотирования? Планируете после завершения карьеры бойца переквалифицироваться в пилоты?



— Обязательно, потому что я не просто получила лицензию пилота, а после этого получила возможность летать по приборам, то есть когда ты летишь в облаках, а также получила коммерческую лицензию пилота, по которой я уже могу работать в авиакомпаниях. Естественно, я делаю всё это для того, чтобы в свободное от тренировок время я совершенствовала свои навыки, практиковалась, и через несколько лет после завершения карьеры планирую посвятить себя авиации.

— В какой момент у вас возникла эта мечта — подняться в небо?



— Я очень давно хотела это, с самого детства. Мой дедушка служил в авиационных войсках, но был не пилотом, а механиком радиолокационных станций. Он мне много рассказывал об авиации. В Америке очень сильно развита малая авиация, как нигде в мире. Когда мы переехали в Лас-Вегас, обнаружили, что здесь много школ, где можно учиться, частных инструкторов и возможностей купить самолёт, поставить его на какую-то парковку и содержать. Это намного легче, чем в других странах. Поэтому здесь я решила осуществить свою мечту.