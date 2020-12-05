На чемпионате России по боксу впервые прошло взвешивание с элементами шоу

https://static.news.ru/photo/91ffdad6-36df-11eb-bb67-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/russianboxingfederation

На чемпионате России по боксу состоялось взвешивание перед финалами.

Впервые в истории официальная процедура взвешивания перед финальными поединками была организована в формате профессионального бокса.

В этот процесс были добавлены такие элементы шоу, как битва взглядов (face to face) и участие ринг-анонсера. Полностью итоги взвешивания решающих боёв выглядят так:



Весовая категория до 49 кг:

Эдмонд Худоян (Челябинская область) — 48,8 кг;

Володя Мнацаканян (Московская область) — 47,6 кг.



До 52 кг:

Василий Егоров (Саха, Московская область) — 51,9 кг;

Ахтем Закиров (Новосибирская область, Крым) — 51,9 кг.



До 57 кг:

Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) — 56,8 кг;

Овик Оганнисян (Московская область, Хабаровский край) — 56,5 кг.



До 60 кг:

Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра, Удмуртия) — 60 кг;

Джамал Бадрутдинов (Санкт-Петербург) — 59,7 кг.



До 63 кг:

Габил Мамедов (Оренбургская область) — 62,2 кг;

Илья Шакиров (Тульская область) — 62,6 кг.



До 69 кг:

Андрей Замковой (Московская область, Хабаровский край) — 68,2 кг;

Шахабас Махмудов (Самарская область) — 68,7 кг.



До 75 кг:

Джамбулат Бижамов (Дагестан) — 74,6 кг;

Андрей Ковальчук (ХМАО-Югра) — 74,7 кг.



До 81 кг:

Имам Хатаев (Чеченская Республика) — 80,8 кг;

Шарабутдин Атаев (Дагестан) — 80,7 кг.



До 91 кг:

Муслим Гаджимагомедов (Дагестан, Краснодарский край) — 89,9 кг;

Алексей Зобнин (Оренбургская область) — 90 кг.



Свыше 91 кг:

Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) — 91,9 кг;

Светослав Тетерин (Рязанская область) — 106,6 кг.

Призовой фонд события составляет 10 миллионов рублей, победители в каждой весовой категории, помимо призовых, получат автомобили. Все бои финальной стадии пройдут в субботу и начнутся в 14:00 (12:00 по московскому времени).

28 ноября NEWS.ru писал, что десять боксёров пропустят чемпионат России из-за COVID-19.