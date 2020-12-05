На чемпионате России по боксу впервые прошло взвешивание с элементами шоу

На чемпионате России по боксу состоялось взвешивание перед финалами.
Впервые в истории официальная процедура взвешивания перед финальными поединками была организована в формате профессионального бокса.
В этот процесс были добавлены такие элементы шоу, как битва взглядов (face to face) и участие ринг-анонсера. Полностью итоги взвешивания решающих боёв выглядят так:
Весовая категория до 49 кг:
Эдмонд Худоян (Челябинская область) — 48,8 кг;
Володя Мнацаканян (Московская область) — 47,6 кг.
До 52 кг:
Василий Егоров (Саха, Московская область) — 51,9 кг;
Ахтем Закиров (Новосибирская область, Крым) — 51,9 кг.
До 57 кг:
Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) — 56,8 кг;
Овик Оганнисян (Московская область, Хабаровский край) — 56,5 кг.
До 60 кг:
Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра, Удмуртия) — 60 кг;
Джамал Бадрутдинов (Санкт-Петербург) — 59,7 кг.
До 63 кг:
Габил Мамедов (Оренбургская область) — 62,2 кг;
Илья Шакиров (Тульская область) — 62,6 кг.
До 69 кг:
Андрей Замковой (Московская область, Хабаровский край) — 68,2 кг;
Шахабас Махмудов (Самарская область) — 68,7 кг.
До 75 кг:
Джамбулат Бижамов (Дагестан) — 74,6 кг;
Андрей Ковальчук (ХМАО-Югра) — 74,7 кг.
До 81 кг:
Имам Хатаев (Чеченская Республика) — 80,8 кг;
Шарабутдин Атаев (Дагестан) — 80,7 кг.
До 91 кг:
Муслим Гаджимагомедов (Дагестан, Краснодарский край) — 89,9 кг;
Алексей Зобнин (Оренбургская область) — 90 кг.
Свыше 91 кг:
Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) — 91,9 кг;
Светослав Тетерин (Рязанская область) — 106,6 кг.
Призовой фонд события составляет 10 миллионов рублей, победители в каждой весовой категории, помимо призовых, получат автомобили. Все бои финальной стадии пройдут в субботу и начнутся в 14:00 (12:00 по московскому времени).
28 ноября NEWS.ru писал, что десять боксёров пропустят чемпионат России из-за COVID-19.