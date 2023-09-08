Чемпион Москвы по панкратиону избил нескольких человек в Марьино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятикратный чемпион Москвы по панкратиону, 19-летний Зохраб Каландаров избил троих сверстников в столичном Марьино, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, после происшествия в полиции завели дело, однако статью переквалифицировали на более мягкую после вмешательства отца-бизнесмена спортсмена.

Когда именно произошел инцидент — не сообщается. Известно, что Каландаров встретился с компанией молодых людей у бара на Мячковском бульваре. Как итог — у одного открытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, у второго выбиты два зуба, третий получил два удара по голове.

По словам одного из потерпевших, после случившегося его навещал адвокат Каландарова и предложил «договориться за 45 тысяч рублей и яблоки». Парень отказался и намерен добиться справедливости.

В конце августа титулованные спортсмены устроили массовую драку с применением оружия в Махачкале. Среди участников были боец смешанных единоборств, чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов. В полицию после случившегося доставлено семь подозреваемых, у них изъяли травматические пистолеты с боеприпасами к ним.

До этого баскетболист Никита Шабалкин рассказал, что его избил подрядчик строительных работ его же дома. По словам спортсмена, строитель набросился на него, когда он приехал на стройку и сообщил, что необходимый объем работ не выполнен.