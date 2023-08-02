Баскетболист Шабалкин рассказал, как его избили Шабалкин сообщил, что его избил подрядчик строительных работ его дома

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Никита Шабалкин

Баскетболист Никита Шабалкин сообщил Telegram-каналу SHOT, что его избил подрядчик строительных работ дома Спартак Бабаяна. По версии спортсмена, строитель набросился на него, когда Шабалкин приехал на стройку и сообщил, что необходимый объем работ не выполнен.

SHOT отмечает, что Шабалкин после нападения пошел смывать кровь в кафе, но там на него снова напал Бабаян уже вместе с еще несколькими рабочими и продолжили наносить удары. Баскетболист в итоге потерял сознание, дальнейшие события он почти не помнит.

Telegram-канал Mash также сообщал, что конфликт возник из-за неоплаты работ по благоустройству дома спортсмена. По данным канала, драку мог спровоцировать сам спортсмен, так как был недоволен качеством работ и отказался за них платить.

Шабалкина избили в Подмосковье 31 июля. По данным канала «112», на него напали трое неизвестных ему лиц и жестко избили. У него диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Спортсмена госпитализировали накануне в одну из больниц области. «112» отмечал, что сам баскетболист не смог прокомментировать случившееся и до сих пор находится в больнице.

2 мая баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. По данным канала, в результате драки спортсмен получил черепно-мозговую травму.