Известного баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Подмосковье

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Никита Шабалкин

Известного баскетболиста, чемпиона Европы-2007, Никиту Шабалкина избили в Подмосковье, передает Telegram-канал «112».

По данным канала, на него напали трое неизвестных ему лиц и жестко избили. У него диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Спортсмена госпитализировали накануне в одну из больниц области.

112 отмечает, что сам баскетболист не смог прокомментировать случившееся — он до сих пор находится в больнице.

2 мая баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана. Трое подозреваемых в избиении баскетболиста были задержаны.

Один из участников драки, представившийся Князем Амираслановым, сообщил Telegram-каналу Baza, что инициатором конфликта был спортсмен. По словам Амирасланова, к его компании сначала подошла жена Шведа, которая начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». Он добавил, что девушка была пьяна. Затем к разговору подключился баскетболист.