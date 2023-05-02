Стали известны подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Baza: баскетболиста ЦСК Шведа избили посетители ресторана Joon

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед

Telegram-канал Baza сообщил, что баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где спортсмен отдыхал с женой и друзьями. По данным канала, в результате драки спортсмен получил черепно-мозговую травму.

Baza сообщает, что у Шведа возник конфликт с компанией из пяти человек, когда они выходили из ресторана, драка произошла уже на улице, спортсмен от удара упал, из уха у него пошла кровь, тогда на помощь пришли сотрудники ресторана и не дали нападавшим продолжить избиение.

Baza пишет, что у одного из участников драки прозвище Князь.

До этого стало известно, что Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения.

Ранее сообщалось, что серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву избили в одном из отелей Сочи. 23-летней спортсменке сборной России разбил голову молодой человек, с которым она познакомилась на склоне. Обидчик фристайлистки был с компанией, все вместе после катания пошли отдыхать в отель. Во время распития спиртного молодые люди поругались, после чего Доброва осталась наедине с новым знакомым.