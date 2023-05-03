В Москве задержали подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, сообщила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк. Их доставили в отделение для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.

Трое подозреваемых мужчин находились в машине возле торгового центра на Пятницком шоссе.

Один из участников драки, представившийся Князем Амираслановым, сообщил Telegram-каналу Baza, что инициатором конфликта был спортсмен. По словам Амирасланова, к его компании сначала подошла жена Шведа, которая начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». Он добавил, что девушка была пьяна. Затем к разговору подключился баскетболист.

В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся, — сказал Князь.

Далее, по словам Князя, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями 2 мая. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана.

Адвокат Ольга Учаева отметила, что наказание хулиганам, избившим баскетболиста, будет зависеть от того, насколько сильный вред причинен его здоровью, по самой тяжкой статье оно может составить до 12 лет лишения свободы. Она пояснила, что степень тяжести вреда здоровью определяется в рамках судебно-медицинской экспертизы.