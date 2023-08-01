Стало известно, кто избил баскетболиста Шабалкина Mash: баскетболиста Шабалкина избили нанятые им строители коттеджа

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Никита Шабалкин

Баскетболиста Никиту Шабалкина в подмосковных Химках избили нанятые им строители, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, конфликт возник из-за неоплаты работ по благоустройству дома спортсмена.

Mash отмечает, что драку мог спровоцировать сам спортсмен. По словам рабочих, он был недоволен качеством работ и отказался за них платить. Канал добавляет, что Шабалкин сначала ругался с ними по телефону, потом приехал на участок в деревне Голиково, где строится коттедж. По версии Mash, он ударил одного из строителей, который получил сотрясение мозга, а после этого бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.

Известного баскетболиста, чемпиона Европы — 2007 Никиту Шабалкина избили в Подмосковье 31 июля. По данным канала «112», на него напали трое неизвестных ему лиц и жестко избили. У него диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Спортсмена госпитализировали накануне в одну из больниц области. «112» отмечал, что сам баскетболист не смог прокомментировать случившееся и до сих пор находится в больнице.

2 мая баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. По данным канала, в результате драки спортсмен получил черепно-мозговую травму.