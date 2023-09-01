Титулованные спортсмены устроили перестрелку в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка со стрельбой произошла 31 августа в Махачкале на улице Дахадаева, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Дагестана. Как отмечается, в отделение полиции доставлено семь подозреваемых, у них изъяли травматические пистолеты с боеприпасами к ним.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах республики, среди подозреваемых фигурируют боец смешанных единоборств, чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла у компьютерного клуба в Екатеринбурге. Несколько мужчин напали на молодого человека и девушку. По словам очевидцев, потерпевшую швырнули на газон и ударили по лицу. В какой-то момент один из участников потасовки достал пистолет и произвел выстрел. Когда на место прибыли стражи порядка, участники уже разошлись.

До этого в массовой драке сошлись рабочие склада Wildberries в подмосковной Электростали. В ней участвовало порядка 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами. В итоге в больницу попали два человека. У одного ножевое ранение груди, у другого — ягодицы и руки.