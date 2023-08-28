Baza: в Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочие склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что в ней участвовало порядка 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.

По данным Baza, инцидент произошел утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево. Началось все с обычного словесного конфликта.

По итогу в электростальскую больницу госпитализировали двух рабочих склада «Вайлдберриз»: 21-летний гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а 22-летний гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося возбуждено дело о хулиганстве. Полицейские ищут участников.

В начале месяца массовая драка произошла во дворе жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. В ней участвовали мигранты. Местные жители пытались разнять мужчин и вызвали силовиков. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 12 человек, одного из них нашли в местном хостеле.

Также сообщалось о массовой драке со стрельбой в элитном ЖК «Пехра». Очевидица рассказала NEWS.ru, что во дворе дома мигрант подрался с девушками. После этого началась стрельба. Женщина пояснила, что одного из молодых людей, на которого напали во время потасовки, сбила машина.