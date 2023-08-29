Массовая драка со стрельбой произошла у компьютерного клуба в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью в Екатеринбурге у компьютерного клуба произошла массовая драка со стрельбой, за которой наблюдали жители дома напротив, пишет E1.ru. Толпа разбежалась после того, как жильцы крикнули им, что на место едет полиция.

На указанный адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы, однако на тот момент конфликт прекратился и его участники покинули место происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личности всех нарушителей порядка. По предварительной информации, тяжких повреждений в ходе инцидента никто не получил, — сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурге.

Во время драки несколько мужчин напали на молодого человека и девушку, которую один из парней швырнул на газон, другой ударил по лицу. В какой-то момент один из участников потасовки достал пистолет и произвел выстрел. Предположительно, к тому моменту на место уже вызвали полицию.

По словам очевидца, один из участников конфликта получил перелом челюсти. Однако события развивались так стремительно, что если бы не жильцы дома, вовремя вызвавшие полицию, его могли бы убить, считает собеседник издания.

Жильцы многоэтажки пожаловались, что такие драки у клуба регулярно происходят у них под окнами. По их словам, из-за шума они не могут спокойно спать по ночам.

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