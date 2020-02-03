В последнюю неделю января падение рубля в первую очередь было обусловлено снижением нефтяных котировок — стоимость барреля Brent опустилась к $56. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться. ОПЕК перешёл от слов к делу. Страны, входящие в картель, спешно готовят экстренное заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае, из-за которой цены на углеводороды обвалились более чем на 10% за неделю.

Как стало известно, страны-участницы ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета в первых числах февраля. Не исключено, что на нём будут предприняты новые меры по стабилизации нефтяных котировок. Предполагаемые шаги — дополнительное снижение добычи в рамках договорённостей картеля.

В свою очередь, повлияло на рынки и заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в организации ситуацию в Китае назвали чрезвычайной, но ограничения на торговлю не нужны, и нет необходимости в запретах на поездки из-за коронавируса. Тем не менее рынки интерпретируют это как негатив.

Помимо нефти ситуацию для рубля может усугубить новое правительство. Кабинет министров Мишустина обещает увеличить расходы бюджета, что может способствовать ускорению инфляции и, как следствие, усилить падение рубля. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Пока перспективы у национальной валюты не радужные в плане укрепления. Не исключено, что текущий импульс может перерасти уже в среднесрочный тренд на ослабление. В рамках него целью является уровень 64,49 рубля по паре доллар/рубль. Однако краткосрочно перед продолжением роста не исключена локальная коррекция.

Заражённая нефть

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основным драйвером в движении нефтяных цен остаётся ситуация вокруг коронавируса. Новости поступают противоречивые, и, по мере их обновления, котировки буквально шарахаются в ту или иную сторону. Распространение вируса нарастает, что приводит к ограничениям в передвижениях людей и товаров в разных странах, приостановке работы ряда предприятий в Китае. Это отрицательно сказывается на производстве, туризме, перевозках, спросе людей и компаний, соответственно, в потребности в нефти и её цене. Таким образом, как ни парадоксально, наибольший ущерб наносит не сам вирус, а как раз меры по его предотвращению.

Но с другой стороны, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, есть и позитивные ростки осторожного оптимизма для нефти. Как ни парадоксально, но поводом для него стало заявление ВОЗ о высокой оценке мер Пекина по сдерживанию вируса.

Сочетание данных новостей вместе с информацией о встрече ОПЕК+ будет диктовать цены на нефть в первую неделю февраля. Но будут на ней и важные события, помимо вестей с «коронавирусного фронта». Так, в среду, 5 февраля, традиционно выйдут данные о запасах и добыче нефти в США. Рынок по ним во многом оценивает перспективы спроса и предложения чёрного золота. А в пятницу, 7 февраля, — важные данные по рынку труда Америки, которые говорят о деловой активности и косвенно также влияют на нефтяные цены.

С позиций конкретного ценового движения важен уровень $55,9 для Brent. Это принципиальная точка — минимум 2019 года. В случае её преодоления вниз участники рынка могут усилить продажи, что способно привести цены к следующему минимуму уже в районе $50, который наблюдался в 2018 году. Но представляется более вероятным, что «перепроданный» актив останется пока выше $55,9 именно вследствие своей эмоциональной перепроданности и возможных ответных мер ОПЕК+ и ВОЗ. Марк Гойхман практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ

А в таком случае можно ожидать отхода котировок от опасных уровней вверх, к рубежам $59-60.

Золото — лучшая страховка

Золото продолжает подтверждать свою ценность в качестве страхующего актива в инвестиционных портфелях. Геополитические риски вокруг Ирана в качестве движущей силы сменили опасения в распространении коронавируса. Пока эпидемия не прошла пик можно ожидать дальнейшего перетока средств из переоценённых рисковых активов (об этом сказал даже председатель ФРС) в активы, воспринимающиеся как «тихие гавани», такие как золото. Так, по итогам минувшего года, по данным Всемирного золотого совета, инвестиционный спрос от покупателей «золотых» биржевых фондов и центробанков вырос на 9%, до 1,27 тыс. тонн, с лихвой компенсировав уменьшение физического спроса на металл на 1%, до 4,36 тыс. тонн и рост предложения на 2%, до 4,78 тыс. тонн.

Тем не менее, как отметил трейдер и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, после удорожания с декабря по первую неделю января более чем на 10%, до $1610 за унцию и последующей коррекции к $1540, по-прежнему можно допускать, что драгоценному металлу до выхода на новые высоты потребуется какое-то время, и в ближайшие недели котировки всё же могут опуститься к $1550-1560 за унцию.

Такой сценарий не исключает техническая картина, которая будет сдерживать активность покупателей. Катализатором к коррекции может стать укрепление доллара, которое может произойти вследствие ослабления аппетитов к риску и слабости прочих мировых резервных валют, возможно, за исключением разве что только британского фунта стерлингов. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Тем не менее, сомневаться в благоприятных среднесрочных перспективах золота не приходится. По итогам заседания в январе американский ЦБ продлил как минимум до апреля программу выкупа казначейских векселей в $60 млрд и сохранил программу РЕПО.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар обречён на разворот на фоне растущего дефицита госбюджета, превысившего $1 трлн, и давления президента Трампа, который настаивает на более активном смягчении политики ФРС. Из-за коронавируса, отмеченного главой ФРС Джеромом Пауэллом как риск для экономики США, Федрезерв может затянуть с выходом из временных стимулирующих мер. Так, по оценкам правительственных экономистов Китая, рост экономики КНР в I квартале может оказаться ниже 5%, в то время как на Уолл-Стрит ущерб оценили в 0,4% ВВП (Goldman Sachs) и в 0,5-1,1% (Morgan Stanley).

Вдобавок против доллара и за золото играют ожидания замедления экономики США и возобновления снижения ключевой ставки уже в сентябре. Это, не принимая в расчёт геополитические риски, предстоящие выборы президента в США в ноябре, а также растущее осознание инвесторов о том, что «торговая война» между Вашингтоном и Пекином далеко не завершена и что «чёрная метка» теперь брошена уже Евросоюзу.

Поэтому, говорит Коган, можно ожидать, что в обозримом будущем с высокой вероятностью золото вновь превысит рубеж в $1610 за унцию и перейдёт к более амбициозным целям. Многие успешные управляющие называют в качестве ориентира психологическую планку в $2000.