Российская валюта лишилась поддержки со стороны отечественных экспортёров, которые обменивали выручку в преддверии выплат по НДПИ и налога на прибыль. Пик выплат пришёлся на 26 июня, а значит, теперь курс будет гораздо сильнее реагировать на рост неопределённости на глобальном рынке.

На международных площадках усиливаются страхи касаемо «второй волны» коронавируса в связи с ростом числа инфицированных в регионах США, где уже успели отменить карантинные меры. Надежды на быстрое восстановление экономики тают на глазах, вследствие чего растёт спрос на безрисковые активы. Давление испытывают не только инструменты из развивающихся стран, но и сырьё. Нефтяные цены тяготеют к снижению на фоне опасений, что новые ограничительные меры могут вновь привести к падению спроса на топливо. К тому же появляются сигналы, свидетельствующие о том, что американские сланцевые компании возобновляют свою активность: запасы нефти в США растут третью неделю подряд.

Сверхнизкие процентные ставки в ЕС и США, а также массивные стимулирующие программы способствуют падению реальной доходности государственных бумаг, пояснил NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Например, доходность десятилетних трежерис с поправкой на инфляцию опустилась до минус 0,64%. Данная тенденция способствует высокому интересу к российским ОФЗ: Минфин выполнил план по привлечению заёмных средств за второй квартал на 179%. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Несмотря на снижение ставки ЦБ на 100 б.п. на последнем заседании, спрос на отечественный госдолг должен сохраниться, так как на рынке наблюдается серьёзная нехватка прибыльных долгосрочных инструментов. Приток валюты от зарубежных инвесторов будет оказывать поддержку курсу.

На текущей неделе каких-либо значимых макроэкономических отчётов не наблюдается, так что инвесторы будут внимательно следить за заявлениями представителей крупнейших экономик мира и динамикой распространения COVID-19. В случае объявления новых стимулов или купирования локальных вспышек заражения интерес к риску может восстановиться, благодаря чему рубль получит новый импульс для роста. Поэтому курс отечественной валюты ожидается вблизи 69,5-70 рубля за доллар.

Нефть под коронавирусом 2.0

Специфические нефтяные факторы, такие как изменения данных по добыче и запасам в хранилищах или по числу работающих сланцевых буровых установок, отойдут на этой неделе на задний план, так как внимание рынков приковано к другим вещам. Речь идёт о всплесках в официальной статистике США по числу носителей вируса. И хотя многие связывают эти факты всё-таки с кратным увеличением числа тестов, а не только с большей интенсивностью человеческих коммуникаций, после того как заработала вся сфера услуг, тем не менее в республиканском Техасе власти вновь «прикрыли» бары и снизили плотность рассадки в кафе, в Вашингтоне жителей временно обязали носить маски, а ещё в нескольких штатах приезжие из других районов страны теперь должны некоторое время проводить на карантине.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральные власти говорят, что меры предосторожности точно не будут носить повсеместный характер, и во второй раз закрывать страну никто не позволит, в какой-то степени позитива могло бы добавить и ожидаемое выступление секретаря Казначейства США Стива Мнучина. Но так или иначе, инвесторы занервничали, и эти новости давят на биржевые индексы и акции, поскольку многие из них успели изрядно подорожать за прошедшие два месяца явно «впрок», так что, возможно, инвесторы слегка перестарались.

Как рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, фондовые фьючерсы на Азии по S&P500 и Nasdaq с открытия углубили низы, а рынки Европы пока не подхватили волну снижения, которая началась вечером в пятницу, 26 июня. Однако нефтяные цены вполне могут быть придавлены, если проявления пессимизма на биржах продолжатся — во всяком случае, в первой половине недели. Ведь зависимость между спросом на углеводороды и ожиданиями по темпам восстановления глобальной экономики сейчас теснейшая.

Происходящее снижение не стоит спешить называть обвалом, так как ничего апокалиптичного ни в вирусной, ни в экономической реальности пока не происходит, а страхи второй волны больше нагнетаются, нежели обретают уже прямо сейчас конкретные очертания. Тем не менее, нефть вполне может набраться нисходящей динамики от индексов и присесть вплоть до $37 или даже до $35 за баррель по марке Brent или в область $33-34 по техасскому сорту WTI. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

А от более глубокого снижения цены всё-таки удержит, скорее всего, относительная общая сбалансированность нефтяного рынка — за счёт активного спроса из Китая и Индии и благодаря медленно оживающему спросу из Европы, а также сохраняющимся до конца июля квотам ОПЕК, которые убирают с рынка совсем уж избыточные объёмы.

Возможность восстановления нефтяных цен вновь до максимумов июня будет зависеть от того, подхватит ли большинство инвесторов с ближайших низов акции ведущих компаний, докупая подешевевшие бумаги в свои портфели уже на этой неделе, или же основная масса предпочтёт пока выждать, надеясь на перемену тона новостных лент на более спокойный лад и до появления по акциям ещё более привлекательных низов, считает эксперт.

В любом случае, наблюдения последних недель показывают: сырьевые рынки пока явно вторичны по динамике и способны лишь подтягиваться вверх и приседать с задержкой вслед за фондовыми индексами США и Европы — причём основные игроки на нефтяном рынке склонны в принципе вести себя более осторожно. При наличии поводов для роста они растут умереннее, а при каждом тревожном признаке нефть обычно сползает вниз и быстрее, и глубже, чем акции.

Золото по нижней границе

На прошлой неделе золото обновило локальный максимум — $1765,3 за тройскую унцию. Таким образом, долгосрочный «бычий» тренд от начала декабря 2015 года получил дальнейшее развитие. В рамках этой тенденции следующей ближайшей целью является диапазон $1795,9-1802,92 за унцию. Это последняя важная цель перед историческим максимумом $1920,94.

На новой неделе котировки вполне могут достигнуть нижней границы указанного диапазона — $1795,9. Для этого активу необходимо продемонстрировать рост всего на 1,5%.

McPHOTO/BilderBox/Global Look Press

Глобальным драйвером роста золота и в целом защитных активов остаётся риск возникновения второй волны пандемии COVID-19. Поводом для паники на прошлой неделе послужило ускорение темпов распространения инфекции в США, а в Австралии был зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом. Наиболее пессимистичные прогнозы указывают, что вторая волна эпидемии может случиться уже в середине лета.

При этом спрос со стороны промышленников на золото пока небольшой, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Чтобы спрос проявился в полной мере, нужно возвращение предприятий и производств к полноценной работе. Пока что этого не происходит, и мир всё ещё не готов к масштабному производству, в том числе из-за низкого потребительского спроса. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Приобретать золото в качестве единственного актива в портфеле с долгосрочным прицелом сейчас рискованно. Потенциал его роста ограничен историческим максимумом или увеличением на 9,5%. В свою очередь, потенциал коррекции вполне может составить более 15%. То есть риск не соответствует потенциальной доходности. Идеально входить в золото после коррекции, но только при поддержке новостного фона.