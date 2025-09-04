Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:15

Нутрициолог объяснила, чем полезны сливы

Нутрициолог Бурлакова: сливы чистят кишечник и улучшают состояние микрофлоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сливы хорошо чистят кишечник, регулируют его работу и улучшают состояние микрофлоры, сообщила нутрициолог Ольга Бурлакова. По ее словам, сказанным в интервью LIFE.ru, они богаты клетчаткой и пектином.

Прекрасный и универсальный фрукт, который можно сезонно есть и сушить. Единственное, если у людей есть проблемы с почками или проблемы с желудком, то сливы в данном случае могут быть неполезны, — заявила она.

Она добавила, что слива укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. При этом данный фрукт также богат витаминами группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Кроме того, слива укрепляет кости благодаря минералам.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.

