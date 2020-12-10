Полный Китеж: Госдума сделает невидимыми силовиков и их имущество

Депутаты-единороссы Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин, а также их коллега из ЛДПР Дмитрий Савельев внесли в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает ограничение публикации сведений о силовиках. Один из авторов документа полагает, что документ защищает персональные данные сотрудников силовых ведомств и направлен на усиление их безопасности.. Критики законопроекта полагают, что он расширяет и без того большие полномочия силовых ведомств и ограничивает прав общества на информацию и проведение независимых антикоррупционных расследований, а также усложнит жизнь журналистам, пишущим о громких уголовных делах. NEWS.ru выяснил, в чём суть новой инициативы и как она встала в один ряд с другими российскими законодательными нововведениями.

«Препятствует отправлению правосудия»

Текст законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности» опубликован на сайте Госдумы. Он вносит поправки в законы «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О персональных данных», «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документ предусматривает запрет на публикацию сведений о сотрудниках судов, ФСБ, ФСИН, ФССП, МВД, СК и прокураторы, а также об их имуществе.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пояснительной записке к документу с сожалением отмечается, что «в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов». По мнению авторов законопроекта, это «препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства, — сказано в пояснительной записке.

Перечень лиц, сведения о которых власть хочет засекретить, «будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность».

На страже персональных данных силовиков также будет «мера по организации взаимодействия операторов информационных систем персональных данных с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».

В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» вносится дополнение, направленное на недопустимость разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, за исключением информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами в СМИ, сети «Интернет» или иным публичным способом, — говорится в пояснительной записке.

Защитная реакция системы

В международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International не исключают, что депутаты Госдумы сочинили этот документ из-за того, что «в России стало слишком много журналистских расследований о судьях и силовиках». По словам руководителя российского представительства данной структуры Ильи Шуманова, напрямую законопроект не касается ограничения прав журналистов. Он касается тех информационных систем, из которых работник СМИ может получить информацию.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который депутаты Пискарёв, Савельев и Вяткин хотят внести изменения, и без них гарантирует защиту или удаление сведений, или повышение конфиденциальности в отношении лиц, которым угрожают какие-то внешние факторы. Сейчас эта норма расширяется. Возможность секретить информацию о сотрудниках правоохранительных органов, судейского корпуса и контролирующих органов приведёт к ослаблению общественного и госконтроля за этими лицами, которые как раз находятся в зоне максимального коррупционного риска. Ещё там вносят поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», касающиеся ограничения доступа к информации в рамках уголовного дела, процесса. В первую очередь это касается права на раскрытие информации, любой переписки, информации о жалобах, ответах правоохранительных и надзорных органов. В случае принятия этого закона, такая информация будет раскрываться исключительно с разрешения следователя или оперативника, то есть у кого в производстве находится уголовное дело или на каком этапе. И это может сильно ограничить судебных журналистов, журналистов, которые пишут об уголовных делах. Этот законопроект нужно воспринимать как лоббистский. Его лоббируют конкретные группы депутатов, которые связаны напрямую с группами силовиков, прокуроров и судей. Эти люди защищают корпоративные интересы, они не ориентируются на общественный интерес и безопасность. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

По его мнению, от законопроекта пострадают «в первую очередь те люди, которые работают с информацией: и риелторские агентства, и СМИ, и юридические фирмы». Шуманов также привёл несколько бытовых примеров негативного последствия засекречивания данных о силовиках и чиновниках.

Я не понимаю как это будет работать. Если сотрудник полиции в кого-то врезается на машине и пытается оформить ДТП, в реестре владельца автомобиля в ГИБДД будет значится какой-нибудь символ? Это приведёт к большому количеству сбоев в работе нормальной, отлаженной системы. Потому что, чем больше исключений, тем не стабильнее система работает, — продолжает Шуманов.

Другой случай — когда семья какого-нибудь силовика в многоквартирном доме затапливает своих соседей этажом ниже. В обычной ситуации пострадавшая сторона может попросить выписку в Росреестре и узнать, кто живет этажом выше.

В случае принятия этого законопроекта, человек не получит никакой информации о том, кто же его залил. Создаётся некоторое привилегированное сословие, которое уже де факто сформировано, такое неодворянство — силовики, прокуроры и судьи. Набор привилегий и прав у этой категории расширяется теперь до невообразимого размера, — считает Шуманов.

По его мнению, это «защитная реакция системы», в том числе на количество антикоррупционных расследований, которые касаются высокопоставленных силовиков. Но как только те или иные сведения засекречиваются, их ценность повышается, и «в эпоху тотальной прозрачности скрыть эту информацию невозможно — попытки сделать это приведут к росту интереса к ней».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лазейка для деклараций

Под запрет не попадают декларации о доходах и имуществе, но по мнению Шуманова, законопроект Вяткина-Пискарёва-Савельева, «потенциально даёт возможность выпиливать данные из всех информационных систем, будь то Росреестр, ЕГРЮЛ, реестр банкротов и так далее».

Ранее руководитель проекта «Декларатор» при Transparency International Андрей Жвирблис отмечал , что далеко не все госслужащие обязаны публиковать в интернете сведения о своих доходах и имуществе. По закону руководитель каждого органа власти сам определяет, кто из подчинённых должен отчитаться перед обществом. При этом, конкретных требований и критериев для составления этого списка нет. И многие ведомства пользуются этой лазейкой, в результате число деклараций сокращается, а некоторые госструктуры, как писал NEWS.ru, и вовсе требуют изъять из доступа сведения о доходах и имуществе своих руководящих чиновников.

В интервью NEWS.ru один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин подтвердил, что сведения о доходах и имуществе госчиновников засекречиваться не будут. По его словам, в первую очередь в его законопроекте идёт речь не об ущемлении прав журналистов на проведение расследований, а о защите персональных данных в ситуации, подобной белорусской. Там в сеть слили информацию о представителях подразделений, замеченных в уличном насилии во время народных протестов против режима Александра Лукашенко после выборов президента в августе 2020 года, а также представителей ведомств, которые игнорировали массовые факты нарушений прав человека. Оппозиционные медиа-проекты соседнего государства таким образом подчёркивали, что вероятным преступникам в погонах не удастся избежать от ответственности.

Если суть журналистского расследования — обнародовать персональные данные человека без его согласия, расследование ли это? Мы же прекрасно понимаем что персональные данные должностных лиц, которые выполняют определённые функции, в том числе в сфере правоохраны, правоприменения, это лакомый кусочек для тех, кто хотел бы на них оказать давление. В Белоруссии в интернет стали выкладывать персональные данные о сотрудниках правоохранительных органов, и на них и членов их семьи стали совершаться и готовиться нападения. Речь идёт о защите — есть определённая категория лиц, которые подлежат защите. И вносятся изменения в этот закон. Это может быть и непосредственная угроза, может быть, и жизни, и здоровью, поэтому с целью защиты мы предлагаем часть персональных данных засекретить. Но при том важно понимать, что эти данные не будут закрыты при проведении антикоррупционных проверок, проверок декларации о доходах, сведений о имуществе. То есть, в целях этих проверок данные секретиться не будут. Дмитрий Вяткин первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Как считает представитель профсоюза журналистов Игорь Ясин, пока сложно говорить, чем для профессионального сообщества обернётся инициатива группы депутатов и как именно будет работать, если примет в итоге форму закона. Он также не предположил, что «делается это, судя по всему, под влиянием происходящего в соседней Белоруссии».

Вполне вероятно, что как и многие другие репрессивные законы, такой закон будет применяться избирательно, в отдельных случаях, станет еще одним инструментом в арсенале властей для того, чтобы заставить замолчать критиков и нейтрализовать недовольных. Возможно, разработка этого и других подобных законопроектов связаны с происходящими во всем мире и России социальными потрясениями, неуверенностью российской политической элиты в своем будущем и её попытками застраховаться, усилив контроль над распространением информации. Эту новую инициативу нужно рассматривать в купе с другими похожими инициативами, которые в частности ограничивают права репортеров, освещающих протестные акции. Игорь Ясин активист Профсоюза журналистов активист Профсоюза журналистов

Он не исключает, что новая инициатива может быть «направлена на то, чтобы максимально обезопасить от критики представителей судебной власти и правоохранительных органов».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В тренде

Илья Шуманов обращает внимание, что тренд на расширение запретов, ограничение доступа к информации и увеличение полномочий силовиков имеет место в России уже длительное время. Ранее адвокат международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечал , что с середины ноября в стране «был заново запущен бешеный принтер Госдумы, внесён пакет явно заготовленных заранее и ждавших согласования репрессивных законопроектов».

Направления традиционные уже 10 лет — интернет, НКО, уличные протесты, усиление вертикали власти. Никаких новых трюков. Методы тоже проверенные — наказание рублем в виде штрафов, дискредитация путём маркировки иностранными агентами, поражение в правах и изъятие полномочий регионов в пользу федерального центра, — отмечает Чиков.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, известный как автор скандальных законов по расширению репрессивных возможностей власти, предложил дополнить УК РФ более широкой трактовкой клеветы, позволив силовикам привлекать людей за достаточно осторожные негативные высказывания не только в СМИ, но и в целом в Интернете. Кроме того, юристы поговаривают, что речь может пойти о появлении термина «клевета в отношении неопределённого круга лиц». Правительство уже одобрило поправки, предложив ввести возможность «признания потерпевшими индивидуально неопределённых лиц».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.