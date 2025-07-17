Опубликованы кадры задержания пособников украинских мошенников

Сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге пособников украинских телефонных мошенников, написала в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Они занимались техподдержкой украинцев, а также установкой и техобслуживанием оборудования аферистов. Задержанные получали за свою работу около 100 тысяч рублей в месяц.

100 тысяч рублей — это примерный ежемесячный заработок пособников зарубежных телефонных мошенников. Его предлагают кураторы в мессенджерах за установку и техническое обеспечение оборудования, с помощью которого обманывают россиян на миллионы рублей, — говорится в сообщении.

Как уточнила Волк, в ходе обысков силовики изъяли у сотрудников техподдержки два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, а также средства связи. Теперь задержанным грозит до шести лет колонии.

Ранее в Воронежской области задержали агента украинской военной разведки. Мужчина планировал устроить диверсию на одном из энергетических объектов инфраструктуры в региона. На опубликованных кадрах можно увидеть, как правоохранители задерживают злоумышленника и увозят его.