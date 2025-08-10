Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 21:16

Четверых человек спасли из-под завалов в Турции после землетрясения

В турецком Балыкесире из-под завалов спасли четверых человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверых человек достали живыми из-под завалов после землетрясения в турецком Балыкесире, сообщает CNN Türk. Подземные толчки оказались настолько сильными, что ощущались в соседних провинциях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие пострадавшим. Он заявил, что с первых минут все необходимые службы работают на месте. Глава государства также подчеркнул, что власти внимательно контролируют спасательную операцию.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. Подземные толчки зафиксировали в 19:53 мск, а местные СМИ сообщили о разрушениях зданий.

До этого на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 33 километров, но данных о том, ощущались ли они в населенных пунктах, не поступало. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.

7 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 192 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 68,8 километра.

землетрясения
Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
завалы
