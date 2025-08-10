Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 20:40

Задержание поджигателя стоило жизни полицейскому под Архангельском

Один полицейский погиб в результате перестрелки с поджигателем под Архангельском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в Архангельской области произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник правоохранительных органов, передает Telegram-канал Mash. Еще один полицейский получил огнестрельные ранения.

По информации следствия, 46-летний ранее судимый мужчина открыл огонь по прибывшим к нему домой сотрудникам транспортной полиции, УМВД и Росгвардии. С учетом совокупности преступлений подозреваемому грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее стало известно, что содержащийся в СИЗО «Матросская тишина» житель Балашихи, обвиняемый в порче железнодорожного оборудования, подал ходатайство о направлении в зону специальной военной операции. По данным следствия, 35-летний мужчина совершал поджоги релейных шкафов по указанию украинских спецслужб.

Кроме того, в Тамбовской области был задержан местный житель, подозреваемый в согласии совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. По данным следствия, злоумышленник вовлек подозреваемого в противоправную деятельность, угрожая ему уголовной ответственностью за якобы имевшее место финансирование ВСУ.

