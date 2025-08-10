Глава МИД Ирана: вопрос Зангезурского коридора полностью снят с повестки

Вопрос Зангезурского коридора полностью снят с повестки, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Sputnik Армения. По его словам, по этому вопросу состоялись многократные контакты с Арменией и Азербайджаном.

По поводу Зангезура мы неоднократно общались с Арменией и Азербайджаном, и завтра (11 августа. — NEWS.ru) у нас будет телефонный разговор с министром иностранных дел Армении. Во вторник (12 августа. — NEWS.ru) также планируется визит заместителя министра иностранных дел Армении в Иран. <...> Вопрос коридора полностью снят, — подчеркнул Аракчи.

Он добавил, что Иран приветствует любые мирные инициативы между Арменией и Азербайджаном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Президент и премьер договорились продолжать двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия.