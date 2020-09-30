Плутовство деклараций: как ДОМ.РФ решил скрыть доходы своих топ-менеджеров

Роскомнадзор потребовал от российского представительства международной неправительственной организации Transparency International удалить с сайта «Декларатор» сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров госкорпорации ДОМ.РФ, которая до марта 2018 года называлась Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Чиновники полагают, что обнародование документов, взятых с сайта самой госструктуры, но затем оттуда удалённых, якобы противоречит закону о персональных данных. Правозащитники, в свою очередь, обращают внимание на то, что публикация подобных сведений является требованием антикоррупционного законодательства и важным атрибутом гласности. В ДОМ.РФ уверены, что обязаны информировать о доходах своего руководства и членов их семей лишь коллег из уполномоченных структур правительства, а выкладывание соответствующей информации во всеобщий доступ не является обязательным. NEWS.ru выяснил подробности данной истории и узнал, как разбогатели и чем запомнились фигуранты списков, которые теперь хотят «засекретить».

«Абсурдная ситуация»

В конце августа начальник управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров направил АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“» (российское представительство Transparency International) требование об удалении с портала «Декларатор» сведений о доходах и имуществе руководителей АО «ДОМ.РФ». Как следует из этого документа, имеющегося в распоряжении NEWS.ru, госкорпорация направила в надзорное ведомство обращение «по вопросу возможного нарушения» федерального закона «О персональных данных». Неназвавшиеся подчинённые Виталия Мутко посчитали, что в публикации документов о зарплатах и активах топ-менеджеров «без их соответствующего согласия» распространяется персональная информация.

В ходе рассмотрения Роскомнадзором доводов, указанных в обращении, факт наличия на вышеуказанной интернет-странице информации, содержащей персональные данные работников АО «ДОМ.РФ» (фамилия, имя, отчество, должность, сведения о доходах), подтвердился, — заключает Юрий Контемиров.

Чиновник потребовал от Transparency International удалить декларации руководства ДОМ.РФ и отчитаться об этом в Роскомнадзор. В противном случае борцов с коррупцией пообещали привлечь к административной ответственности, но не по статье КоАП 13.11 (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных), а по статье 19.7 (непредставление сведений (информации)).

Как сообщил NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, 30 сентября представителей организации пригласили в Роскомнадзор для составления административного протокола. По его словам, регулятор до сих пор не предоставил информацию, чьи конкретно персональные данные были якобы нарушены.

Мы понимаем, что в наших действиях отсутствует состав и само событие административного правонарушения. Требования об удалении данных с нашего сайта «Декларатор» неправомерно. По сути, эта информация (сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров ДОМ.РФ. — NEWS.ru) раскрывалась на основании закона, она не может считаться персональными данными. Законодательство о противодействии коррупции обязывает публичных должностных лиц раскрывать информацию о своих доходах. Сотрудники ДОМ РФ тоже являются лицами, в отношении которых действует законодательство о противодействии коррупции. Исходя из этого позиция Роскомнадзора противоречит федеральному законодательству. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

На сайте «Декларатор» размещены сведения о доходах и имуществе руководителей АИЖК/ДОМ.РФ и их родственников с 2013 по 2017 год включительно. По словам Шуманова, декларации были скопированы с сайта госкомпании, однако теперь там осталась только информация за 2013 и 2014 годы. Они касаются занимавших в тот период пост главы структуры Александра Семеняки, его замов Анны Любимцевой, Дмитрия Будакова, Андрея Семенюка, Николая Рабушко, Андрея Шёлкового и Александра Щеглова, а также главного бухгалтера Юлии Абросимовой.

дом.рф

Удалёнными с сайта ДОМ.РФ оказались данные о гендиректоре Александре Плутнике (занимал пост с 2015 по 2020 год), а также его экс-заместителе Сергее Кузнецове (2015-й), действующих замах Артёме Федорко и Денисе Филиппове, а также о главном бухгалтере Давиде Овсепяне и членах семей вышеперечисленных персонажей.

Состав правонарушения можно найти у ДОМ.РФ — ведь они удалили данные со своего сайта, которые должны храниться бессрочно. А привлекают нас, это абсурдная ситуация. В ДОМ.РФ заявляли, что они не имеют никакого отношения к обращению Роскомнадзора. Мы пытались разобраться, но ДОМ.РФ идёт в глухую оборону, утверждая, что официальных обращений [с их стороны в Роскомнадзор] не было, — констатирует Илья Шуманов.

«Осуществляло их раскрытие добровольно»

В пресс-службе госкорпорации отказались комментировать ситуацию с жалобой в Роскомнадзор, сославшись на «право сотрудников защищать персональные данные». На вопрос NEWS.ru о том, как согласуется удаление информации о доходах и имуществе первых лиц компании за 2015–2017 годы с требованиями ФЗ «О противодействии коррупции» и подзаконными актами, требующими раскрывать соответствующие данные, в компании заявили, что «законодательно установленная обязанность по их размещению в сети Интернет отсутствует, АО „ДОМ.РФ“ ранее осуществляло их раскрытие добровольно». Там добавили, что в 2020 году руководители акционерного общества «представили в департамент кадров правительства Российской Федерации сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

В Transparency International ранее поясняли , что хоть антикоррупционные декларации и содержат персональные данные, они раскрываются на основании федерального закона «О противодействии коррупции».

В таком случае не требуется согласие субъекта персональных данных на их сбор и обработку. К тому же антикоррупционный закон не даёт права государственным органам и компаниям удалять ранее опубликованные декларации. Общественная значимость данных антикоррупционных деклараций и «Декларатора» подтверждается активным использованием сервиса как обычными гражданами, так и опытными пользователями. Ежегодно сайт посещает более миллиона уникальных пользователей, — заявили в организации.

В беседе с NEWS.ru адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина подчеркнула, что в силу закона «О противодействии коррупции» на АО «ДОМ.РФ» «лежит обязанность раскрывать определённый объём данных и публиковать их на своём сайте».

Эта информация может использоваться в общественных интересах на основании п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных», где прописано, что обработка персональных данных допускается в случаях, когда эти данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Поэтому не совсем понятно, на чём основано требование Роскомнадзора. Граждане должны понимать, что как только они вступают в должность в организациях, подобных АО «ДОМ.РФ», их данные будут раскрываться в объёмах и способами, установленными законодательством о противодействии коррупции. Если они против, то они просто не должны работать в этих организациях. Екатерина Абашина адвокат «Роскомсвободы» адвокат «Роскомсвободы»

Она также подчеркнула, что сайт «Декларатор» является социально значимым архивом информации, необходимым для общественного контроля. Поэтому, по мнению Абашиной, «очень важно этот проект защищать и отбиваться от необоснованных требований». По словам Ильи Шуманова, важность проекта заключается в том, что на уровне государственных органов нет единой системы информации о доходах и имуществе должностных лиц.

Нашей системой пользуются в том числе и представители органов власти, потому что для контроля над доходами и расходами должностных лиц недостаточно информации с одного сайта (того или иного ведомства, на котором выкладываются декларации руководства. — NEWS.ru). Более того, некоторые сайты закрываются, соответственно, вместе с ними уничтожатся сведения о доходах, что существенно ослабляет контроль, в том числе и общественный, — поясняет Шуманов.

Также представитель Transparency International отметил, что история с ДОМ.РФ не является уникальным явлением. Ранее требования удалить информацию о доходах и имуществе с «Декларатора» уже поступали.

Недавно обращались муниципальные депутаты из Петербурга и чиновники невысокого уровня. Из топов никого не было, они понимают, что требование удалить информацию незаконно. Но в основном люди упирают на то, что они не являются чиновниками и данные о них должны быть уничтожены. Но у тех сведений [о доходах и имуществе], которые размещены на сайте, нет сроков давности, — вспоминает Шуманов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о попавших в декларации 2015–2017 годов руководителях ДОМ.РФ

Как следует из материалов «Декларатора», в 2012-м Александр Плутник, являвшийся заместителем руководителя секретариата первого зампреда правительства Игоря Шувалова, задекларировал доход на сумму более 2,6 млн рублей. В следующем году, уже будучи замминистра строительства и ЖКХ Михаила Меня, он заработал 14,4 млн рублей. К 2017-му его заработок вырос до 205,1 млн. Его супруга за это время расширила семейный автопарк, а по некоторым данным, на неё записано и поместье в Италии площадью 11 га и стоимостью €4 млн.

После ухода в феврале 2020 года с поста главы ДОМ.РФ Плутник был гендиректором ООО «Новые городские проекты», учредителем которого выступает АО «ВЭБ Инфраструктура», входящая в корпорацию ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Видами деятельности предприятия являются архитектура, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области права, бухгалтерский учёт, финансовый аудит, налоговое консультирование.

В июне Александр Плутник стал заместителем гендиректора РЖД по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом.

Его заместитель Денис Филиппов за годы работы в ДОМ.РФ успел увеличить доходы с 8,5 млн в 2015 году до 142,1 млн в 2017-м. Он является выходцем из Саратовской области, где, по данным портала «Бизнес-вектор», в 2005–2010 годах возглавлял местную Ипотечную корпорацию, а затем стал региональным министром строительства и ЖКХ. В 2011 году он занял должность замдиректора Федерального фонда по развитию жилищного строительства.

дом.рф

В следующем году Филиппов проходил по уголовному делу за неисполнение решения суда о предоставлении квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В начале 2020-го телеканал «Россия 1» упоминал его в сюжете о «масштабной земельной афере». В материале шла речь о проекте строительства нового микрорайона в Саратове, где возглавляемая менеджером Ипотечная корпорация «нашла застройщиков, заключила контракты, а вместо соцобъектов потребовала с подрядчиков квартиры в каждой построенной высотке». Это, как говорится в публикации со ссылкой на прокуратуру, «не обошлось и без откровенных махинаций».

Артём Федорко увеличил доход с 41,1 млн рублей в 2015 году до 187 млн в 2017-м. С 2018 года он числится председателем правления АО «Банк ДОМ.РФ» — так после санации называется бывшая кредитная организация «Российский капитал», которая участвовала в финансировании строительства объектов обанкротившегося девелопера СУ-155. В июле стало известно, что Счётная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018–2019 годах АО «ДОМ.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей на достройку объектов (всего СУ-155 не ввело в строй 145 жилых домов в 14 российских субъектах). В середине сентября надзорное ведомство не выявило нарушений в деятельности госкорпорации.

Главбух АО «ДОМ.РФ» Давид Овсепян за время работы в госкомпании нарастил доход с 9,4 млн рублей в 2015 году до 18,1 млн рублей в 2017-м. Его полный тёзка ранее выступал учредителем зарегистрированного в Новой Москве ООО «Скарнел». Данная компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также хранением и складированием различных грузов.

Также он значился руководителем ликвидационной комиссии АО «Агентство финансирования жилищного строительства», преемником которого в 2019 году стало ООО «ДОМ.РФ управление проектами». На сайте последнего указано, что предприятие «занимается управлением активами, в том числе активами группы ВЭБ.РФ, в рамках своей компетенции в области девелопмента, управления и реализации недвижимости». Его единственным учредителем является АО «ДОМ.РФ».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.