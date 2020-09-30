Плутовство деклараций: как ДОМ.РФ решил скрыть доходы своих топ-менеджеров

Роскомнадзор потребовал от российского представительства международной неправительственной организации Transparency International удалить с сайта «Декларатор» сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров госкорпорации ДОМ.РФ, которая до марта 2018 года называлась Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Чиновники полагают, что обнародование документов, взятых с сайта самой госструктуры, но затем оттуда удалённых, якобы противоречит закону о персональных данных. Правозащитники, в свою очередь, обращают внимание на то, что публикация подобных сведений является требованием антикоррупционного законодательства и важным атрибутом гласности. В ДОМ.РФ уверены, что обязаны информировать о доходах своего руководства и членов их семей лишь коллег из уполномоченных структур правительства, а выкладывание соответствующей информации во всеобщий доступ не является обязательным. NEWS.ru выяснил подробности данной истории и узнал, как разбогатели и чем запомнились фигуранты списков, которые теперь хотят «засекретить».
«Абсурдная ситуация»
В конце августа начальник управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров направил АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“» (российское представительство Transparency International) требование об удалении с портала «Декларатор» сведений о доходах и имуществе руководителей АО «ДОМ.РФ». Как следует из этого документа, имеющегося в распоряжении NEWS.ru, госкорпорация направила в надзорное ведомство обращение «по вопросу возможного нарушения» федерального закона «О персональных данных». Неназвавшиеся подчинённые Виталия Мутко посчитали, что в публикации документов о зарплатах и активах топ-менеджеров «без их соответствующего согласия» распространяется персональная информация.
В ходе рассмотрения Роскомнадзором доводов, указанных в обращении, факт наличия на вышеуказанной интернет-странице информации, содержащей персональные данные работников АО «ДОМ.РФ» (фамилия, имя, отчество, должность, сведения о доходах), подтвердился, — заключает Юрий Контемиров.
Чиновник потребовал от Transparency International удалить декларации руководства ДОМ.РФ и отчитаться об этом в Роскомнадзор. В противном случае борцов с коррупцией пообещали привлечь к административной ответственности, но не по статье КоАП 13.11 (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных), а по статье 19.7 (непредставление сведений (информации)).
Как сообщил NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, 30 сентября представителей организации пригласили в Роскомнадзор для составления административного протокола. По его словам, регулятор до сих пор не предоставил информацию, чьи конкретно персональные данные были якобы нарушены.
Мы понимаем, что в наших действиях отсутствует состав и само событие административного правонарушения. Требования об удалении данных с нашего сайта «Декларатор» неправомерно. По сути, эта информация (сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров ДОМ.РФ. — NEWS.ru) раскрывалась на основании закона, она не может считаться персональными данными. Законодательство о противодействии коррупции обязывает публичных должностных лиц раскрывать информацию о своих доходах. Сотрудники ДОМ РФ тоже являются лицами, в отношении которых действует законодательство о противодействии коррупции. Исходя из этого позиция Роскомнадзора противоречит федеральному законодательству.
На сайте «Декларатор» размещены сведения о доходах и имуществе руководителей АИЖК/ДОМ.РФ и их родственников с 2013 по 2017 год включительно. По словам Шуманова, декларации были скопированы с сайта госкомпании, однако теперь там
Удалёнными с сайта ДОМ.РФ оказались данные о гендиректоре Александре Плутнике (занимал пост с 2015 по 2020 год), а также его экс-заместителе Сергее Кузнецове (2015-й), действующих замах Артёме Федорко и Денисе Филиппове, а также о главном бухгалтере Давиде Овсепяне и членах семей вышеперечисленных персонажей.
Состав правонарушения можно найти у ДОМ.РФ — ведь они удалили данные со своего сайта, которые должны храниться бессрочно. А привлекают нас, это абсурдная ситуация. В ДОМ.РФ заявляли, что они не имеют никакого отношения к обращению Роскомнадзора. Мы пытались разобраться, но ДОМ.РФ идёт в глухую оборону, утверждая, что официальных обращений [с их стороны в Роскомнадзор] не было, — констатирует Илья Шуманов.
«Осуществляло их раскрытие добровольно»
В пресс-службе госкорпорации отказались комментировать ситуацию с жалобой в Роскомнадзор, сославшись на «право сотрудников защищать персональные данные». На вопрос NEWS.ru о том, как согласуется удаление информации о доходах и имуществе первых лиц компании за 2015–2017 годы с требованиями ФЗ «О противодействии коррупции» и подзаконными актами, требующими раскрывать соответствующие данные, в компании заявили, что «законодательно установленная обязанность по их размещению в сети Интернет отсутствует, АО „ДОМ.РФ“ ранее осуществляло их раскрытие добровольно». Там добавили, что в 2020 году руководители акционерного общества «представили в департамент кадров правительства Российской Федерации сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
В Transparency International ранее
В таком случае не требуется согласие субъекта персональных данных на их сбор и обработку. К тому же антикоррупционный закон не даёт права государственным органам и компаниям удалять ранее опубликованные декларации. Общественная значимость данных антикоррупционных деклараций и «Декларатора» подтверждается активным использованием сервиса как обычными гражданами, так и опытными пользователями. Ежегодно сайт посещает более миллиона уникальных пользователей, — заявили в организации.
В беседе с NEWS.ru адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина подчеркнула, что в силу закона «О противодействии коррупции» на АО «ДОМ.РФ» «лежит обязанность раскрывать определённый объём данных и публиковать их на своём сайте».
Эта информация может использоваться в общественных интересах на основании п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных», где прописано, что обработка персональных данных допускается в случаях, когда эти данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Поэтому не совсем понятно, на чём основано требование Роскомнадзора. Граждане должны понимать, что как только они вступают в должность в организациях, подобных АО «ДОМ.РФ», их данные будут раскрываться в объёмах и способами, установленными законодательством о противодействии коррупции. Если они против, то они просто не должны работать в этих организациях.
Она также подчеркнула, что сайт «Декларатор» является социально значимым архивом информации, необходимым для общественного контроля. Поэтому, по мнению Абашиной, «очень важно этот проект защищать и отбиваться от необоснованных требований». По словам Ильи Шуманова, важность проекта заключается в том, что на уровне государственных органов нет единой системы информации о доходах и имуществе должностных лиц.
Нашей системой пользуются в том числе и представители органов власти, потому что для контроля над доходами и расходами должностных лиц недостаточно информации с одного сайта (того или иного ведомства, на котором выкладываются декларации руководства. — NEWS.ru). Более того, некоторые сайты закрываются, соответственно, вместе с ними уничтожатся сведения о доходах, что существенно ослабляет контроль, в том числе и общественный, — поясняет Шуманов.
Также представитель Transparency International отметил, что история с ДОМ.РФ не является уникальным явлением. Ранее требования удалить информацию о доходах и имуществе с «Декларатора» уже поступали.
Недавно обращались муниципальные депутаты из Петербурга и чиновники невысокого уровня. Из топов никого не было, они понимают, что требование удалить информацию незаконно. Но в основном люди упирают на то, что они не являются чиновниками и данные о них должны быть уничтожены. Но у тех сведений [о доходах и имуществе], которые размещены на сайте, нет сроков давности, — вспоминает Шуманов.
Что известно о попавших в декларации 2015–2017 годов руководителях ДОМ.РФ
Как следует из материалов «Декларатора», в 2012-м Александр Плутник, являвшийся заместителем руководителя секретариата первого зампреда правительства Игоря Шувалова,
После ухода в феврале 2020 года с поста главы ДОМ.РФ Плутник был гендиректором ООО «Новые городские проекты», учредителем которого выступает АО «ВЭБ Инфраструктура», входящая в корпорацию ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Видами деятельности предприятия являются архитектура, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области права, бухгалтерский учёт, финансовый аудит, налоговое консультирование.
В июне Александр Плутник
Его заместитель Денис Филиппов за годы работы в ДОМ.РФ
В следующем году Филиппов
Артём Федорко
Главбух АО «ДОМ.РФ» Давид Овсепян за время работы в госкомпании
Также он значился руководителем ликвидационной комиссии АО «Агентство финансирования жилищного строительства», преемником которого в 2019 году стало ООО «ДОМ.РФ управление проектами». На сайте последнего указано, что предприятие «занимается управлением активами, в том числе активами группы ВЭБ.РФ, в рамках своей компетенции в области девелопмента, управления и реализации недвижимости». Его единственным учредителем является АО «ДОМ.РФ».
В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.
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