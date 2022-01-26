МК: автобус в Воронеже в 2021 году взорвали украинские диверсанты

Появилась новая версия взрыва автобуса в Воронеже в августе 2021 года. Причиной стала якобы диверсия, которую устроили выходцы с Украины, сообщает «МК» со ссылкой на свой неназванный источник. Отмечается, что все подозреваемые были установлены, однако они покинули территорию России по иностранным паспортам.

По данным собеседника издания, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками больше не рассматриваются. Результатом ЧП стала диверсия, которую устроили выходцы с Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе, говорится в публикации.

Собеседник также отметил, что местные спецслужбы получили предупреждение от компетентных органов о возможной активности диверсионной группы в регионе. Поэтому у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег.

Взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ произошёл в Воронеже 12 августа 2021 года. В результате пострадали 26 человек, двое из них скончались в реанимации. Первоначально местные власти исключили версию теракта. Следствие пришло к выводу, что источник взрыва находился в печке или возле неё.

В конце прошлого года суд в России приговорил к 6,5 года лишения свободы сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергея Швиденко. Сообщается, что он курировал диверсионную группу, засланную в Крым, диверсанты должны были взорвать телерадиобашню, электростанцию, склад и радиомачту.