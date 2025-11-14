Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:48

Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов

Telegram заблокировал 13 ноября более 500 тыс. каналов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мессенджер Telegram заблокировал 13 ноября более 500 тыс. каналов, сообщается в отчете на сайте компании. Этот показатель стал максимальным с начала февраля этого года, когда было удалено 490 433 группы.

Кроме того, за первую половину ноября мессенджер заблокировал 2,81 млн каналов. При этом с начала 2025 года удалили свыше 34 млн сообществ, многие из них были связаны с террористической деятельностью. Компания добавила, что модерация осуществляется на основе жалоб пользователей и машинного обучения.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком со случаями мошенничества через мини-приложения в его мессенджере. Его комментарий прозвучал в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Telegram Mini Apps представляют собой легковесные веб-приложения, которые работают внутри мессенджера без необходимости установки.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он подчеркнул, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Telegram
блокировки
каналы
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.