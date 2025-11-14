Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов

Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов Telegram заблокировал 13 ноября более 500 тыс. каналов

Мессенджер Telegram заблокировал 13 ноября более 500 тыс. каналов, сообщается в отчете на сайте компании. Этот показатель стал максимальным с начала февраля этого года, когда было удалено 490 433 группы.

Кроме того, за первую половину ноября мессенджер заблокировал 2,81 млн каналов. При этом с начала 2025 года удалили свыше 34 млн сообществ, многие из них были связаны с террористической деятельностью. Компания добавила, что модерация осуществляется на основе жалоб пользователей и машинного обучения.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком со случаями мошенничества через мини-приложения в его мессенджере. Его комментарий прозвучал в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Telegram Mini Apps представляют собой легковесные веб-приложения, которые работают внутри мессенджера без необходимости установки.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он подчеркнул, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.