Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов

Мессенджер Telegram заблокировал 13 ноября более 500 тыс. каналов, сообщается в отчете на сайте компании. Этот показатель стал максимальным с начала февраля этого года, когда было удалено 490 433 группы.
Кроме того, за первую половину ноября мессенджер заблокировал 2,81 млн каналов. При этом с начала 2025 года удалили свыше 34 млн сообществ, многие из них были связаны с террористической деятельностью. Компания добавила, что модерация осуществляется на основе жалоб пользователей и машинного обучения.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком со случаями мошенничества через мини-приложения в его мессенджере. Его комментарий прозвучал в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Telegram Mini Apps представляют собой легковесные веб-приложения, которые работают внутри мессенджера без необходимости установки.
До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он подчеркнул, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.