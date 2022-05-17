Немецкая журналистка рассказала, как СМИ в Германии освещают спецоперацию Немецкая журналистка Липп: в Германии пишут про спецоперацию только с позиции Украины

Вооружённые силы Украины / Фото Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Прожившая в Донбассе полгода немецкая журналистка Алина Липп в беседе с «360» призналась, что СМИ в Германии освещают спецоперацию на Украине исключительно с точки зрения позиции Киева. По её словам, пять крупнейших немецких медиахолдингов получают финансирование из США.

[Немцы] очень мало рассказывали. В принципе, можно сказать, что молчали об этом. И если и упоминали конфликт, то только с позиции Украины. Очень мало журналистов поехали [в Донбасс] из альтернативных СМИ, из главных — ни одного. Поэтому в немецких СМИ не прочтёшь, что там происходит, — пояснила Липп.

Она отметила, что немецким редакторам приходится делать то, что скажут их инвесторы. При этом крупные медиахолдинги получают деньги в основном из Соединённых Штатов. Липп призналась, что некоторые журналисты ей не верят, когда она рассказывает правду об обстрелах в Мариуполе. Журналисты из Германии считают, что за спиной Липп стояли российские военные с автоматами во время записи интервью.

Мнение обычных жителей Германии: Россия — агрессор, Путин сейчас якобы убивает мирных жителей. Я, наоборот, показываю, как люди, например, из Мариуполя, рассказывали, что их обстреливали не россияне, а украинцы, нацисты насиловали женщин, — резюмировала журналистка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ наносят «циничные и кощунственные» удары по жилым кварталам Донецка и Горловки, несмотря на то что в данных областях нет никакой военной инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что абсолютное большинство снарядов падает на территории жилых кварталов.