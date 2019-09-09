https://static.news.ru/photo/8f6ad036-d2c3-11e9-bc16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Камчатском крае 27-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве двоих своих детей. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, женщина утопила своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинске. По предварительным данным, убийство произошло в понедельник, 9 сентября, около 11:00 по местному времени.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.

Ранее News.ru писал, что в Башкирии мать убила полуторагодовалого ребёнка. Женщина сообщила правоохранительным органам об исчезновении мальчика, а затем сама созналась в том, что закопала сына во дворе дома.