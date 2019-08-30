СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии.
На ролике видно, как подозреваемая заворачивает в одеяло куклу, показывая, где и как закопала убитого младенца.
Во время следственного эксперимента женщина сказала, что пошла на преступление, чтобы сын не голодал и не плакал.
Ранее News.ru писал, что об исчезновении мальчика стало известно 29 августа. Мать малыша обратилась в полицию, заявив, что Тимур исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — малыш был завёрнут в одеяло. В преступлении созналась мать, в настоящее время она задержана и даёт показания.