https://static.news.ru/photo/22820666-cc00-11e9-bed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии.

На ролике видно, как подозреваемая заворачивает в одеяло куклу, показывая, где и как закопала убитого младенца.

Во время следственного эксперимента женщина сказала, что пошла на преступление, чтобы сын не голодал и не плакал.

Ранее News.ru писал, что об исчезновении мальчика стало известно 29 августа. Мать малыша обратилась в полицию, заявив, что Тимур исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — малыш был завёрнут в одеяло. В преступлении созналась мать, в настоящее время она задержана и даёт показания.