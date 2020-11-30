Житель Подмосковья привёз к отделу полиции старый боеприпас

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Неизвестный мужчина привёз к отделу полиции в городе Реутов Московской области боеприпас, произведённый в середине XX века.

Мужчина на личном автомобиле привёз похожий на боеприпас 1960 года выпуска предмет, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошёл у дома 13 по улице Победы. В настоящий момент полицейские занимаются осмотром находки.

Ранее столичные рабочие обнаружили снаряд, который остался с периода Великой Отечественной войны, когда ремонтировали дорожное полотно на Киевском шоссе. В сентябре снаряд времён ВОВ нашли в центре имени Хруничева. В Роскосмосе тогда пояснили, что произошло это во время плановых ремонтно-восстановительных работ — укладки бордюра.

Подобные напоминания о событиях того времени находят по всему миру. 14 октября на дне судоходного канала на Балтике обнаружили британскую сейсмическую бомбу времён Второй мировой войны, при разминировании она взорвалась. Бомба при взрыве спровоцировала небольшое землетрясение, но никто не пострадал, так как разминирование проводилось в дистанционном режиме, без непосредственного присутствия водолазов, писал NEWS.ru.