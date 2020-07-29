Женщины потребовали суда над кубанцем, который охотился на них семь лет

https://static.news.ru/photo/e0ef135c-d198-11ea-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь девушек из Краснодара заявили о бездействии полиции после серии нападений на них, совершённых, как они полагают, одним и тем же мужчиной с целью изнасилования. По их словам, эта история тянется с 2013 года, однако до сих пор полиция лишь штрафовала и впоследствии отпускала злоумышленника.

Однако пострадавшие твёрдо намерены добиться справедливости. Почему мужчине удавалось уходить от наказания, они не понимают.

Как рассказала одна из жертв по имени Маргарита, нападение на неё произошло совсем недавно, 15 июля. Около 22:00 она пошла гулять с собакой и заметила мужчину в тёмной одежде. Ей запомнились чёрная борода и характерный крупный сломанный нос. Поначалу девушка не обратила на незнакомца внимания, однако тот напал на неё сзади, крепко обхватив руками.

Я начала с ним бороться и упала на спину. Начала кричать. Он закрыл мне рукой нос и рот, чтобы не было слышно криков. <...> Тут зазвонил телефон, рядом лаяла собака, он испугался и убежал. Хорошо запомнила — он совершенно спокойно приговаривал: «Тихо-тихо!», — цитирует пострадавшую сайт телеканала «360».

Девушка добавила, что ей было нечем дышать. Она призналась, что очень испугалась. В то же время, как ей показалась, нападавший не испытывал никакого волнения и, судя по всему, не сомневался в том, что делает, будто делал подобное не впервые.

Маргарита добавила, что после нападения решила предать инцидент огласке и обратилась в полицию. Через социальные сети она нашла других жертв таких домогательств и фотографию мужчины. Все пострадавшие узнали и его, и характерный «почерк» его нападений.

Об особенности приговаривать «Тихо-тихо!» вспомнила и другая девушка по имени Оксана. Она подверглась насилию семь лет назад.

Вечером возвращалась домой с остановки. В тёмном переулке на меня напали сзади, со всей силой схватили за грудь и сжали так, что я не могла пошевелиться. Я могла только кричать. А он сказал: «Тихо-тихо!», — рассказала девушка.

Её спасло то, что в соседнем частном доме зажёгся свет. Злоумышленник скрылся, а потерпевшая не стала заявлять о домогательствах в полицию. Однако теперь жалеет, что не сделала этого.

По словам объединившихся жертв, после очередного нападения, совершённого в январе 2020 года, мужчина весной был задержан. Пострадавшая, написавшая заявление в правоохранительные органы, опознала его. Однако тот отделался штрафом.

В пресс-службе краснодарского управления МВД подтвердили, что личность молодого человека известна. Однако там отметили, что его действия квалифицируются как «нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении обществу», которое сопровождалось оскорбительным приставанием к местной жительнице.

Там отметили, что и после нападения 15 июля задержали гражданина, который также является местным жителем. Тот свою причастность к происшествию отрицал, тем не менее в его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Максимальное наказание, которое грозит нападавшему — арест на 15 суток. Сейчас собранные материалы направлены в региональное управление Следственного комитета для проведения проверки. Там подтвердили, что получили документы и уже приступили к изучению фактов.

Однако восемь жертв требуют радикальных мер. Неизвестно, сколько всего было таких девушек, какое количество попыток оказались удачными и все ли пострадавшие остались в итоге в живых. Они собрали все данные потерпевших и обратились с жалобой в прокуратуру, попросив возбудить уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

Ранее в Хабаровске, как писал NEWS.ru, женщина убила мужчину, который пытался её изнасиловать. Впоследствии её приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет.