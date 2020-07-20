Россиянка убила мужчину, пытавшегося её изнасиловать

https://static.news.ru/photo/bd8f0924-ca7e-11ea-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В декабре 2019 года в Хабаровске 35-летняя женщина убила мужчину, который пытался её изнасиловать. Впоследствии её приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет.

Известно, что до преступления женщина время от времени проживала с двумя мужчинами — братьями. Один из них работал на вахте, другой был алкоголиком и вёл асоциальный образ жизни.

4 декабря они втроём сели за стол, чтобы выпить. Между женщиной и братом вахтовика разгорелся скандал, нетрезвый россиянин даже стал угрожать собутыльнице ножом. Но брат успокоил ссорящихся и отправился спать. Наутро он узнал об убийстве родственника. Об этом ему рассказала сожительница.

По её словам, после того как вахтовик ушёл спать, застолье продолжилось. В один момент мужчина начал к ней приставать, применяя физическую силу. Женщина сопротивлялась, из-за чего насильник ударил её ножом в бедро. После этого пострадавшая отобрала у обидчика нож и нанесла ему несколько ударов в голову, шею и верхнюю часть тела.

Убийцу осудили на восемь лет. Она отбывает наказание в колонии общего режима. Также женщина должна будет выплатить родным убитого моральную компенсацию в полмиллиона рублей и покрыть расходы на похороны, передаёт портал «Регион Online».

Как ранее писал NEWS.ru, жительница петербургского района Шушары сообщила в полицию о мужчине, который избил и попытался изнасиловать свою 15-летнюю дочь. Инцидент произошёл дома у заявительницы.