Замминистра обороны осмотрел место взрыва боеприпасов под Рязанью

https://static.news.ru/photo/037e4076-08cd-11eb-a388-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Булгаков Фото: mil/vk.com

Пожарный танк с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым въехал на территорию горящего склада с боеприпасами в Рязанской области. Представитель ведомства совместно со специалистами визуально осмотрел охваченную пожаром территорию.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолёта Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5, — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом он смог лично оценить обстановку на месте ЧС, рассказали в пресс-службе Минобороны. Сейчас Булгаков проводит рабочее совещание по ситуации, передаёт ТАСС.

Среди задействованной для тушения огня техники робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», комплексы пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, а также специальные бронированные пожарные автомобили.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошли 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил посёлок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

По итогам визита глава региона принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС.