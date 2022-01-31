Юрист Пашаев написал заявление в полицию из-за предательства друга

Звездный юрист Эльман Пашаев написал заявление в полицию на своего друга, который занял у него более 1 млн рублей на развитие бизнеса, но пропал спустя полгода. Адвокат уточнил, что был знаком с должником 15 лет, пишет «360».

Его жена была у меня в свое время бухгалтером, очень хорошая женщина. Предложил открыть автосервис для ведения совместного бизнеса. Надо было купить оборудование, дорогостоящее всё. Я, конечно, всё это дал, — рассказал Пашаев.

Он добавил, что после этого знакомый полгода обещал вернуть деньги, но пропал. Юрист считает, что полиция должна найти мошенника.

Я хочу понять, почему он так поступил, я ему сколько помогал в жизни. Хочу в глаза ему посмотреть, почему поступил как крыса, — высказался Пашаев.

Ранее Пашаев заявил, что его клиент Михаил Ефремов «хорошо» встретит Новый год в колонии общего режима. Юрист отметил, что исправительное учреждение в Белгородской области, где содержится Ефремов, одно из лучших по сравнению с остальными.