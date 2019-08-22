https://static.news.ru/photo/f880e3d4-c496-11e9-84d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате опрокидывания автобуса в Московской области пострадали восемь человек. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 22 августа, в 06:30 мск на 69-м км автодороги М-9 «Балтия». Водитель автобуса съехал с проезжей части в результате чего транспортное средство опрокинулось. Восемь пассажиров получили телесные повреждения.

По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулём. Автобус следовал по маршруту Псков — Москва и перевозил 14 человек. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, один человек пострадал в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на пересечении проспекта Вернадского и улицы Ульяновой в Москве.