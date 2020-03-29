https://static.news.ru/photo/b3591afc-71ce-11ea-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baiquni/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в аэропорту столицы Филиппин Манилы. Жертвами аварии стали восемь человек.

Самолёт направлялся в Японию. На его борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, а также по одному гражданину США и Канады. Рейс выполнялся с целью доставки одного из пассажиров в Страну восходящего солнца для лечения.

Согласно предварительным данным, воздушное судно загорелось во время взлёта. Предполагается, что к возгоранию могла привести утечка топлива, сообщает издание Manila Bulletin.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции разбился небольшой туристический самолёт. В результате погибли пилот и трое пассажиров.