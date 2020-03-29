Пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в аэропорту столицы Филиппин Манилы. Жертвами аварии стали восемь человек.
Самолёт направлялся в Японию. На его борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, а также по одному гражданину США и Канады. Рейс выполнялся с целью доставки одного из пассажиров в Страну восходящего солнца для лечения.
Согласно предварительным данным, воздушное судно загорелось во время взлёта. Предполагается, что к возгоранию могла привести утечка топлива,
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции разбился небольшой туристический самолёт. В результате погибли пилот и трое пассажиров.
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