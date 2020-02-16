https://static.news.ru/photo/8eda6328-50e7-11ea-a1f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Bing/Xinhua/Global Look Press

Небольшой туристический самолёт разбился в департаменте Аверон на юге Франции.

Об этом сообщает France Info. Самолёт вылетел из Ангулема и потерпел крушение в нескольких километрах к северу от аэродрома Ларзак в коммуне Крессель. О падении сообщил экстренным службам местный фермер.

По предварительной информации, пилот в какой-то момент потерял контроль над самолётом, из-за чего машина начала бесконтрольно снижаться и при столкновении с землей загорелась. Пилот и трое пассажиров погибли на месте, их личности в настоящий момент устанавливаются.

Французская прокуратура открыла расследование по факту катастрофы. Не исключено, что на гибель воздушного судна могли повлиять сильные порывы ветра, которые отмечаются на юге Франции в воскресенье, 16 февраля.

Ранее NEWS.ru писал о катастрофе легкомоторного самолёта, который распылял химикаты для борьбы с саранчой, в Пакистане. При крушении погибли пилот и инженер департамента по защите растений.