Небольшой туристический самолёт разбился в департаменте Аверон на юге Франции.
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По предварительной информации, пилот в какой-то момент потерял контроль над самолётом, из-за чего машина начала бесконтрольно снижаться и при столкновении с землей загорелась. Пилот и трое пассажиров погибли на месте, их личности в настоящий момент устанавливаются.
Французская прокуратура открыла расследование по факту катастрофы. Не исключено, что на гибель воздушного судна могли повлиять сильные порывы ветра, которые отмечаются на юге Франции в воскресенье, 16 февраля.
Ранее NEWS.ru писал о катастрофе легкомоторного самолёта, который распылял химикаты для борьбы с саранчой, в Пакистане. При крушении погибли пилот и инженер департамента по защите растений.
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