Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В жилом доме на севере столицы произошёл пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек.

ЧП произошло на улице Большой Академической, дом 18. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Хозяин квартиры покинул её до прибытия сил самостоятельно и обратился в скорую, наряд скорой его осматривает, — говорится в ГУ МЧС России по столице.

Как ранее писал NEWS.ru, 11 января возгорание произошло в производственном здании комбикормового завода в районе села Беленькое. Причиной пожара стал хлопок пылевоздушной смеси.

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