https://static.news.ru/photo/f61d2e9a-3543-11ea-a8b2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В жилом доме на севере столицы произошёл пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек.
ЧП произошло на улице Большой Академической, дом 18. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Хозяин квартиры покинул её до прибытия сил самостоятельно и обратился в скорую, наряд скорой его осматривает, — говорится в ГУ МЧС России по столице.
ул. Большая Академическая улица, д. 18Б Ликвидировано возгорание в квартире на площади 10 кв.м. Хозяин квартиры, покинул её до прибытия сил самостоятельно и обратился в скорую, наряд скорой его осматривает.По маршевой лестнице было выведено из дома 8 жильцов с вышележащих этажей.