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В храме Рождества Христова на территории подмосковных Мытищ была похищена норковая шуба. Вором является неизвестный мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Об этом журналистам в воскресенье, 12 января, сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло накануне. Коричневая женская норковая шуба была похищена приблизительно в 16:00 из храма, расположенного на пересечении Новомытищенского проспекта и улицы Комарова. Преступник был одет в костюм Деда Мороза. В...