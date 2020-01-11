https://static.news.ru/photo/08a0c0c6-34b4-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: АГН «Москва»

Возгорание произошло в производственном здании комбикормового завода в районе села Беленькое. Причиной пожара стал хлопок пылевоздушной смеси.

В результате было нарушено остекление здания, произошло частичное обрушение сандвич-панелей. Кроме того, возник пожар, который на данный момент полностью ликвидирован, — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Отмечается, что хлопок произошёл на шестом этаже. В результате происшествия пострадало пять человек. На данный момент они госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Пострадавшие пока находятся в Борисовской центральной районной больнице, но, возможно, их определят в другие учреждения областного уровня, — говорит пресс-секретарь департамента здравоохранения области Даната Мухметшина.

Как писал NEWS.ru ранее, в Коми на нефтезаводе прогремело несколько взрывов. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров.