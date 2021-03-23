Жителя Тамбовской области посадили на 24 года за убийство школьницы

https://static.news.ru/photo/b4c5459c-8bc6-11eb-8b29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил к 24 годам колонии строго режима жителя Тамбовской области, который обвиняется в убийстве 13-летней девочки.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что инцидент произошёл вечером 7 марта 2020 года. Школьница ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино и не вернулась домой. Были организованы поиски пропавшей и возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело обнаружили 11 марта, оно было закопано в лесу Котовска. По подозрению в причастности к исчезновению девочки был задержан 36-летний житель Котовска. Согласно версии следствия, 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed в 22:00 по улице Балашовской в селе Бокино, увидел школьницу, избил её и насильно посадил в автомобиль.

Проследовал на автомобиле к безлюдному участку местности, где совершил с ней насильственные действия и задушил, — говорится в сообщении.

Затем мужчина вывез тело убитой в Котовск и закопал в лесополосе.

В отношении обвиняемого было возбуждено дело по статьям «Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием», «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Во время следственных действий он не признавал вину, выдвигая разные версии гибели школьницы, в том числе о том, что она стала жертвой ДТП. Однако собранные доказательства не подтвердили его слова. В ходе экспертизы психологические отклонения у подсудимого не были обнаружены.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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